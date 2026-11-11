MENoR se presentará en San Juan con música en vivo y proyecciones audiovisuales

La música y el lenguaje audiovisual se combinarán en una propuesta artística que tendrá como protagonista a MENoR, una banda sanjuanina que se presentará este viernes 13 de noviembre, a las 20, en el Chalet Cantoni Casa Cultural. El espectáculo será con entrada libre y gratuita y contará con proyecciones elaboradas por estudiantes de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC).

La presentación buscará integrar sonido e imagen en una experiencia escénica que acompañará el repertorio original del grupo. De esta manera, el público podrá acercarse a las composiciones de la banda a través de una puesta que incorpora producciones audiovisuales como parte del espectáculo.

El encuentro también representa un paso en el recorrido artístico de MENoR, que trabaja en la producción de su primer disco, un álbum que estará integrado por once canciones.

Un repertorio propio y en crecimiento

Actualmente, el grupo cuenta con nueve canciones publicadas: “En el Desierto”, “Naturaleza”, “Alba”, “Princesita”, “Laberinto”, “Infinito”, “Contra Luz”, “Nochecita” y “Toxina Pox”. Estas composiciones forman parte de la identidad musical que la banda viene construyendo desde sus comienzos.

MENoR nació en San Juan por iniciativa de Jorge Sastre, cantante y compositor, junto al productor musical Bruno Torino. El proyecto surgió con el objetivo de desarrollar un repertorio propio y consolidar una propuesta artística que, con el tiempo, tomó formato de banda.

Quiénes integran MENoR

La formación actual está integrada por Jorge Sastre en voz, Héctor Benítez y Jesús Quintero en guitarras, Facundo Rezoagli en bajo y Pablo Soria en batería. También participan Gerardo Elizondo en saxo y Lucas Regalado en teclados y coros. Rogelio Rojo se suma como invitado frecuente en trompeta.

La producción musical está a cargo de Bruno Torino y el proyecto cuenta con colaboraciones de Junior Marrota, Bruno Torino, Fago, Gringos Turistas y Tati Astorga.

La presentación en el Chalet Cantoni permitirá conocer el repertorio de la banda en un formato que suma el trabajo audiovisual de estudiantes de la ENERC y que acompaña una nueva etapa de su desarrollo musical.

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