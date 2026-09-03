San Juan adecuará el régimen de custodia y alojamiento del Nazario Benavídez ante la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil, que desde este sábado 5 de septiembre alcanzará a adolescentes a partir de los 14 años. Además, el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, confirmó que los menores de 18 años no serán enviados al Servicio Penitenciario, independientemente del delito cometido.

El cambio obligará a adaptar el funcionamiento del Nazario para recibir a adolescentes más jóvenes y aplicar las disposiciones vinculadas con la ejecución de las medidas privativas de la libertad. El Ejecutivo trabaja en ese esquema junto al Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y el Poder Judicial.

Uno de los principales interrogantes pasa por la custodia dentro del establecimiento, que en distintas oportunidades registró inconvenientes y fugas. Consultado sobre si el nuevo escenario implicará un endurecimiento, Delgado marcó una diferencia.

“Más que endurecer, es adecuar lo que es la ley de ejecución”, afirmó el funcionario en el Café de la Política, de HUARPE TV.

Según explicó, si un menor es condenado y la Justicia dispone su alojamiento, deberá aplicarse un régimen progresivo y contar con personal capacitado específicamente para trabajar con adolescentes privados de la libertad.

Los menores de 18 no irán al Penal

Otra de las definiciones de Seguridad estuvo relacionada con el destino de los jóvenes que cometan delitos graves. Delgado descartó que puedan ser trasladados al Servicio Penitenciario mientras sean menores de edad.

Ante la consulta de si los menores de 18 años “no tocan nunca el Penal”, respondió: “No”. Referido si esto se mantendrá independientemente del delito cometido, fue categórico: “No importa el delito”.

Por eso, el Nazario tendrá un papel central en la aplicación del nuevo régimen. Actualmente allí hay jóvenes judicializados y, con la nueva legislación, deberá estar preparado también para recibir adolescentes desde los 14 años.

Delgado adelantó que habrá una diferenciación en el alojamiento. Los más chicos estarán en un área distinta de aquella donde se encuentran jóvenes de mayor edad.

La distribución quedará en manos del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y se realizará teniendo en cuenta tres aspectos: la edad, la gravedad del delito y la complejidad que presente cada adolescente para la convivencia.

Capacitarán al personal

La adecuación también alcanzará a quienes trabajen con los jóvenes. La Secretaría de Seguridad puso a disposición los institutos de formación de la Policía y la Academia del Servicio Penitenciario para capacitar al personal que deba intervenir bajo el nuevo régimen.

Además, Delgado indicó que se ofreció al Ministerio de Familia la experiencia del programa Jóvenes Adultos que actualmente funciona en el Servicio Penitenciario, con el objetivo de tomar herramientas vinculadas con la reinserción.

El funcionario sostuvo que el abordaje deberá contemplar también el entorno del adolescente y apuntar principalmente a la educación y la capacitación laboral.

“Una vez que identifiquemos qué es lo nocivo para el menor, y qué se le puede dar como herramienta, que son el oficio y la educación, que son los dos pilares fundamentales para esa nueva oportunidad de una persona que comete delito, yo creo que sí vamos a tener resultados positivos”, afirmó Delgado.

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