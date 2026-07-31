Menores, violaciones y muerte, los 21 femicidios que marcaron a San Juan

Las estadísticas judiciales de San Juan reflejan una problemática estructural que generó profundos debates institucionales en las últimas semanas, luego de que diversos especialistas en derecho penal y representantes de organizaciones civiles analizaran la evolución de la violencia de género en la región tras el femicidio de Gemma Álvarez, el hecho más reciente que conmocionó a la comunidad local.

El informe oficial detalla el impacto y las características de las causas tramitadas bajo la figura del femicidio en el territorio provincial, una herramienta legal diseñada para visibilizar y sancionar de manera estricta los homicidios agravados por el vínculo y por mediar violencia machista. Durante el último congreso regional de magistrados, los expositores explicaron las complejidades administrativas de estas causas y respondieron a las preguntas del público sobre la aplicación de las penas máximas.

La provincia registra un total de veintiún casos tipificados bajo este marco legal específico, una cifra que comenzó a consolidarse tras la reforma del Código Penal a fines de 2012 con la sanción de la ley nacional 26.791. Antes de este cambio normativo, la justicia local solía calificar los asesinatos de mujeres en contextos de pareja como crímenes pasionales, una categoría obsoleta que atenuaba las responsabilidades de los agresores.

La adopción de la figura de femicidio transformó radicalmente la instrucción de los expedientes penales y forzó a los tribunales sanjuaninos a implementar protocolos de investigación con perspectiva de género, agilizando la recolección de pruebas en la escena del hecho.

El desglose de los expedientes demuestra que el 100% de los hechos analizados por el Ministerio Público Fiscal ocurrieron en entornos donde existía un conocimiento previo entre la víctima y el victimario. La creación de dependencias especializadas como el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar permitió coordinar los recursos estatales para brindar contención a los familiares directos de las afectadas.

Los especialistas judiciales destacaron que el fortalecimiento de las redes de denuncia temprana resulta indispensable para frenar las agresiones antes de que escalen a situaciones trágicas, implementando un seguimiento estricto de las restricciones de acercamiento dictadas por los juzgados de familia de San Juan.

Caso Marisa Elina Videla

Ocurrido en el año 2007 en el departamento de Santa Lucía, este crimen conmovió a la comunidad cuando un exintegrante de las fuerzas de seguridad atacó a su expareja tras la finalización del vínculo sentimental. El expediente penal sentó un precedente fundamental en los archivos policiales de la provincia debido a la saña empleada en la agresión física.

Caso Graciela Yolanda Torres

Registrado en 2008, el hecho se desencadenó en un contexto de vulnerabilidad socioeconómica y violencia intrafamiliar reiterada. La investigación policial demostró la existencia de denuncias previas que no recibieron el debido seguimiento institucional, lo que aceleró el posterior debate sobre la necesidad de crear juzgados específicos para atender las amenazas domésticas.

Caso Delia Noemí Bustamante

Este asesinato sucedió también en 2008 y afectó a una agente del servicio penitenciario provincial en el departamento de Pocito. El agresor, quien era su cónyuge, utilizó un arma para terminar con la vida de la mujer en el interior de la vivienda familiar, un suceso que desnudó los riesgos laborales y personales de las empleadas públicas.

Caso Miryam González

Perpetrado en la localidad de Caucete durante el año 2008, el ataque fatal se produjo luego de que la víctima manifestara su firme intención de disolver el matrimonio. El esposo reaccionó de manera violenta en la habitación principal de la casa, un patrón de conducta que los peritos psicológicos identificarían más tarde como recurrente en los crímenes de posesión.

Caso Lucía del Carmen Arancibia

Sucedido en 2010 en Santa Lucía, el responsable de este crimen intentó ocultar el cuerpo de la mujer en una zona descampada luego de agredirla mortalmente mientras descansaba. Las maniobras de encubrimiento y la falsa denuncia de desaparición presentada por el propio autor retrasaron el hallazgo del cadáver durante varias jornadas de búsqueda.

Caso Alejandra Cristina Bolaños

Este hecho del año 2011 incluyó la participación de un partícipe secundario además de la expareja de la víctima en el departamento de Caucete. El cuerpo de la joven permaneció oculto bajo tierra de forma clandestina hasta que las declaraciones de los testigos presenciales permitieron a las autoridades judiciales geolocalizar el sitio exacto del enterramiento.

Caso Alba Ruth Pizarro

Acontecido en Médano de Oro durante 2011, el femicidio afectó a una madre de seis hijos que se encontraba cursando un embarazo avanzado. El agresor había recuperado la libertad ambulatoria pocos días antes del ataque, lo que abrió una fuerte polémica institucional sobre los criterios de evaluación psicológica para los internos que abandonan los penales.

Caso María Cristina Olivares

Este acontecimiento de 2012 en Pocito se convirtió en el punto de inflexión definitivo para la sociedad sanjuanina debido a la planificación del delito. El exmarido de la víctima, junto a su nueva pareja y una tercera persona, emboscaron a la mujer en un camino vecinal, recibiendo posteriormente la pena de prisión perpetua en un juicio histórico.

Caso Noelia Carina Baginay

Cometido en los últimos meses de 2012 en la capital de la provincia, el ataque fue ejecutado por una expareja de la joven en la vía pública. El tribunal penal de la provincia dictó una condena de dieciocho años de prisión para el imputado bajo las calificaciones tradicionales, justo antes de la vigencia plena de la nueva ley.

Caso Estela del Valle Bustos

Sucedido en 2013 en el departamento de Chimbas, este expediente se transformó en el primer juicio oral de la provincia caratulado formalmente como femicidio. El agresor atacó a la mujer embarazada frente a los hijos menores de edad de la pareja, un agravante que consolidó el pedido de la pena máxima por parte de la fiscalía.

Caso Rocío Villalón

Una adolescente de dieciséis años perdió la vida en Pocito durante 2013 a manos de su novio, quien abandonó el cuerpo en las inmediaciones de una fábrica local. La movilización de los compañeros de escuela de la joven impulsó una rápida instrucción judicial que finalizó con la reclusión perpetua del autor material del homicidio agravado.

Caso Carolina Tejada

Este caso de 2014 se extendió en el tiempo debido a la prolongada agonía de la víctima en un centro de salud de alta complejidad. La joven ingresó con heridas severas provocadas por una golpiza de su expareja en el ámbito residencial, falleciendo semanas después a causa de las complicaciones neurológicas derivadas del maltrato físico.

Caso Talía Recabarren

El hallazgo del cuerpo de la joven en un sector desértico del departamento de Ullum en 2016 movilizó a los colectivos civiles de la provincia. Las pericias telefónicas y el rastreo de las últimas comunicaciones de la víctima resultaron determinantes para establecer la culpabilidad de su expareja, un joven de la misma localidad norteña.

Caso Yamila Pérez

Registrado en 2018, el nivel de agresión empleado por el autor material generó un profundo impacto en la opinión pública de la provincia. El agresor intentó alterar la escena del crimen mediante la mutilación de los restos de la víctima en un descampado, una acción destinada a obstaculizar la identificación dactilar por parte de los peritos.

Caso Nelly Beatriz Elizondo

El ataque aconteció en el barrio Villa Hipódromo durante el año 2018, donde un hombre agredió con un arma blanca a su expareja en el patio delantero de la propiedad. El tribunal de juicio dictó una sentencia de dieciséis años de prisión tras evaluar las circunstancias atenuantes presentadas por la defensa del imputado durante el debate.

Caso Leila Rodríguez

El cuerpo de la joven fue encontrado en el interior de una acequia de riego en el departamento de Ullum entre 2018 y 2019. Las autoridades policiales detuvieron a la expareja y padre de la hija de la víctima, orientando la recolección de pruebas hacia las amenazas previas que el hombre enviaba a través de plataformas digitales.

Caso Myriam Morales

Ocurrido en 2019, la víctima fue atacada en su propia vivienda por una expareja que ingresó al lugar sin autorización previa. El juicio unificado concluyó con la aplicación de la pena de prisión perpetua para el responsable, luego de comprobarse la existencia de un acoso sistemático tras la ruptura de la relación sentimental.

Caso Brenda Montaña Requena

Este suceso de 2019 en Albardón alcanzó una gran notoriedad en los medios nacionales debido al intento del esposo de desviar la investigación denunciando una supuesta fuga del hogar. La confesión posterior y el hallazgo de los restos incinerados en una zona de serranías derivaron en la condena a reclusión perpetua del cónyuge.

Caso Celeste Luna

Sucedido en 2019 en Rawson, el fallecimiento se produjo por un impacto de bala proveniente de un arma reglamentaria perteneciente a las fuerzas de seguridad. La instrucción penal determinó el procesamiento de la pareja bajo la calificación de femicidio tras descartarse las primeras versiones que sugerían un accidente doméstico.

Caso Yanina Pérez

Ocurrido a principios de 2024, una trabajadora del municipio fue atacada con un arma blanca mientras realizaba sus tareas laborales en las instalaciones del cementerio de Angaco. El agresor, quien registraba antecedentes penales por violencia, se dio a la fuga pero fue detenido días después y recibió la pena de prisión perpetua.

Caso Gemma Álvarez

El hecho más reciente se registró en la zona de La Costanera en 2026, donde la víctima sufrió múltiples heridas corto-punzantes. La detención de su expareja de forma inmediata permitió al Ministerio Público Fiscal formalizar la acusación bajo las normativas actuales de flagrancia y violencia de género vigentes en los tribunales locales.