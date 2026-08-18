Menos accidentes y más muertes: la preocupación de Seguridad Vial en San Juan

El jefe de la Dirección de Planificación, Coordinación y Control de la Seguridad Vial D-7, Ricardo Díaz, destacó la reducción de los siniestros viales registrados en San Juan durante 2026, aunque advirtió que el aumento de las víctimas fatales continúa siendo el principal motivo de preocupación para las autoridades.

Según explicó en diálogo con DIARIO HUARPE, hasta el momento se contabilizaron 4.674 siniestros en la provincia, incluyendo hechos con daños materiales, heridos leves, heridos graves y fallecidos. La cifra representa 804 casos menos que en el mismo período de 2025, cuando se habían registrado 5.478.

El descenso también se refleja en la comparación con los años anteriores. En igual período de 2022 se contabilizaron 6.591 siniestros; en 2023 fueron 6.151; en 2024, 5.267; y en 2025, 5.478. De esta manera, 2026 presenta el registro más bajo de los últimos cinco años.

Sin embargo, Díaz puso el foco en un dato que contrasta con esa evolución.

Menos hechos, pero más víctimas fatales

“Lo que sí es llamativo es que, a pesar de que estamos reduciendo la siniestralidad, este año ha aumentado la cantidad de víctimas fatales”, señaló el jefe del D-7.

Hasta el momento son 54 las personas fallecidas en siniestros viales durante 2026. En el mismo período del año pasado habían sido 42, mientras que en 2024 se habían registrado 50.

El contraste es mayor si se tiene en cuenta que 2025 terminó con 62 víctimas fatales, el número anual más bajo desde que se llevan registros en la provincia.

Para Díaz, el análisis de los hechos fatales permite encontrar algunos patrones. “La mayoría han sido en departamentos, en zonas alejadas, muchos de ellos sin participación de terceros”, explicó.

Entre los casos aparecen vuelcos y choques contra objetos fijos, situaciones que, según el funcionario, pueden estar relacionadas con una falla humana.

Somnolencia, alcohol y celular, entre los factores de riesgo

Díaz señaló que detrás de varios de estos siniestros podrían encontrarse factores como la somnolencia, el consumo de alcohol y las distracciones al conducir, con especial preocupación por el uso del teléfono celular.

La velocidad también aparece como uno de los factores que las autoridades tienen en cuenta al analizar los accidentes con consecuencias graves.

Respecto del estado de las rutas, el jefe del D-7 sostuvo que requiere un análisis más profundo y planteó que las condiciones de circulación no necesariamente explican por sí mismas los hechos fatales.

“Uno de los parámetros que siempre está presente”, respondió Díaz al ser consultado específicamente por la velocidad.

La prevención y los controles

El funcionario consideró que la reducción de la cantidad total de siniestros permite evaluar de manera positiva las campañas de seguridad vial implementadas durante el año.

“Nosotros consideramos que sí, basado en estos números que se han conocido. Estamos reduciendo la tasa de siniestros y seguimos trabajando”, afirmó.

No obstante, remarcó que la disminución no significa que las autoridades consideren alcanzado el objetivo.

“El número ideal para nosotros siempre será cero, cero víctimas fatales. Para eso trabajamos”, sostuvo.

Díaz explicó que la estrategia se sostiene sobre dos ejes: la prevención y concientización, mediante campañas de educación vial, y las actas de infracción, como herramienta para desalentar conductas peligrosas.

Más infracciones y mayor cantidad de vehículos radiados

Las estadísticas muestran también un incremento de los controles. Durante 2024 se labraron alrededor de 20.400 actas de infracción, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 26.700.

Durante este año, según Díaz, el número se mantiene o incluso aumenta, aunque con un cambio en el criterio de fiscalización: se busca hacer mayor hincapié en infracciones graves. En ese marco, el jefe del D-7 indicó que ya se registran más de 1.000 vehículos radiados que en el mismo período del año pasado.

Las motos, un punto crítico

Otro de los aspectos que preocupa a la Policía de San Juan es la participación de motocicletas en los hechos con consecuencias fatales.

De acuerdo con las estadísticas del D-7, alrededor del 40% de las víctimas fatales corresponde a personas que circulaban en motovehículos. Por este motivo, Díaz destacó que los controles y las campañas de prevención tienen especial atención sobre quienes utilizan este tipo de vehículos.

El objetivo, según planteó el funcionario, no es únicamente reducir la cantidad de siniestros, sino evitar que aquellos que ocurren terminen en lesiones graves o muertes. El desafío: sostener la baja y reducir las muertes Los números muestran dos tendencias diferentes en San Juan: por un lado, una reducción significativa de los siniestros viales; por otro, un incremento de las víctimas fatales respecto de años anteriores.

Para las autoridades, el desafío pasa ahora por profundizar las medidas preventivas, mantener los controles y trabajar sobre las principales conductas de riesgo identificadas. En ese sentido, Díaz resumió la postura de la fuerza: la baja de los siniestros es un indicador positivo, pero el objetivo final continúa siendo que no haya víctimas fatales en las calles y rutas de San Juan.