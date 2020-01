Menotti apuntó contra la dirigencia de Barcelona por echar al DT Ernesto Valverde

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

César Luis Menotti, coordinador de los seleccionados argentinos de fútbol y campeón del mundo en 1978, criticó duramente a la dirigencia de Barcelona por echar al entrenador Ernesto Valverde, tras la eliminación en la Supercopa de España.



La columna habitual del ex director técnico del conjunto "blaugrana" en el diario Sport de España se tituló: "La poco cuidada salida de Valverde y la llegada de Setién".



"No me gusta que los entrenadores se vayan con la puerta entreabierta. Me molesta que no se respeten los contratos. No sabemos aún si echaron a Ernesto Valverde o su salida fue consensuada", comenzó.



"Hay muchas cosas por definir aún y que la directiva del Barcelona deberá aclarar. Y como entrenador me molesta esta situación. Sería bueno que las autoridades expliquen por qué cesan al entrenador en este tramo de la temporada", apuntó el "Flaco" contra la dirigencia encabezada por Josep Maria Bartomeu.



Menotti dirigió a Barcelona en la temporada 1983-1984 y ganó la Supercopa de España. En aquella época dirigió a Diego Armando Maradona en el equipo "culé".



Sin embargo, Menotti reconoció que el equipo "no estaba jugando bien" y que Valverde hasta el momento "no encontraba la forma de mejorarlo".



Por otro lado, el ex DT de Boca y Huracán respaldó la decisión de no traer a Xavi: "En este sentido hubiese sido un error que Xavi se hubiese hecho cargo del equipo ahora cuando recién comienza su carrera como entrenador y está en un proceso de formación. Más temprano o más tarde su oportunidad de dirigir al Barcelona la tendrá".



Finalmente, más allá de las formas del despido de Valverde, Menotti respaldó la llegada de "Quique" Setién al banco de Barcelona, porque le llega como consecuencia de un "camino hecho".



El debut del nuevo entrenador será este domingo contra Granada como local, por la 20ma. fecha de la liga de España, en la que el Barcelona marcha puntero junto con Real Madrid, ambos con 40 puntos.