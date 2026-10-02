Mentiras y promesas sin cumplir: la verdad de la renuncia de Cristiano Ronaldo

El ambiente dentro del seleccionado luso atraviesa momentos de absoluta tensión luego de que Cristiano Ronaldo tomó la determinación de abandonar la concentración en la previa del partido internacional. Ante esta preocupante situación, Edu Aguirre rompió el silencio para dar explicaciones sobre los hechos sucedidos con el atacante que percibe un salario de 200.000.000 de euros al año en el Al Nassr. El comunicador detalló que las diferencias entre el futbolista y el cuerpo técnico encabezado por Jorge Jesús se profundizaron tras promesas no cumplidas después del partido ante Dinamarca.

Según el relato periodístico, el director técnico le pidió disculpas al delantero en una reunión privada junto a Pedro Proença donde prometió asumir la equivocación ante los medios. Sin embargo, en la conferencia pública el entrenador afirmó que "Jorge Jesús le pide perdón a Cristiano por el ninguneo de tenerlo calentando durante 30 minutos y ni ponerlo en cancha" pero luego remarcó que "ningún jugador me hará cambiar de opinión". Esta actitud provocó la reacción inmediata del astro futbolístico al sentirse traicionado por la máxima autoridad del plantel.

Frente a lo acontecido, el jugador utilizó sus plataformas digitales para enviar un mensaje directo a los aficionados lusos. En su declaración oficial expresó que "a su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué". El atacante prefirió retirarse del lugar de entrenamiento a la espera de que la federación aclare lo sucedido en los próximos días.

Por su parte, el estratega intentó bajar el tono a la controversia después de las declaraciones cruzadas. El entrenador aseguró que "el asunto está zanjado" y agregó que "estoy completamente relajado, tranquilo en mi conciencia con esta situación".

Además, indicó que "después del partido contra Noruega hablaremos de este tema" para no entorpecer el trabajo del equipo. Mientras tanto, la dirigencia evalúa los pasos a seguir para solucionar el inconveniente que impacta directamente en el rendimiento deportivo del conjunto nacional.