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Menú semanal del 13 al 19 de julio: recetas fáciles para cocinar en invierno
POR REDACCIÓN
Las bajas temperaturas invitan a preparar comidas calientes, caseras y nutritivas. Organizar el menú de la semana permite ahorrar tiempo, aprovechar mejor los ingredientes y evitar cocinar lo mismo todos los días.
Esta propuesta incluye siete recetas sencillas para disfrutar entre el lunes 13 y el domingo 19 de julio, con opciones que combinan carnes, verduras, legumbres y pescado. Como cierre, un postre clásico completa el menú para acompañar una tarde de invierno.
Lunes 13: Guiso de lentejas con verduras
Un clásico del invierno, ideal por su aporte de proteínas vegetales, fibra y verduras.
Ingredientes
400 g de lentejas
1 cebolla
1 zanahoria
1 morrón
1 papa
400 g de tomate triturado
1 litro de caldo
1 cucharadita de pimentón
1 hoja de laurel
Sal y pimienta
Preparación
Lavar las lentejas y reservar.
Picar la cebolla, el morrón y la zanahoria.
Rehogar las verduras en una olla con un chorrito de aceite durante 5 minutos.
Incorporar el tomate triturado y cocinar otros 5 minutos.
Agregar las lentejas, la papa cortada en cubos y el caldo.
Condimentar con pimentón, laurel, sal y pimienta.
Cocinar a fuego medio entre 40 y 50 minutos, hasta que las lentejas estén tiernas y el guiso tome consistencia.
Servir bien caliente.
Martes 14: Pollo al horno con calabaza y romero
Una receta completa que se cocina en una sola fuente.
Ingredientes
4 patas y muslos de pollo
800 g de calabaza
2 cebollas
2 dientes de ajo
Romero fresco o seco
Aceite de oliva
Sal y pimienta
Preparación
Precalentar el horno a 200 °C.
Cortar la calabaza en cubos grandes y las cebollas en cuartos.
Distribuir las verduras sobre una fuente para horno.
Colocar encima el pollo.
Agregar los dientes de ajo enteros.
Condimentar con romero, aceite de oliva, sal y pimienta.
Cocinar durante unos 50 minutos, girando el pollo a mitad de cocción para que se dore de ambos lados.
Servir inmediatamente.
Miércoles 15: Zapallitos rellenos de carne
Una excelente forma de incorporar verduras al menú familiar.
Ingredientes
6 zapallitos redondos
400 g de carne picada magra
1 cebolla
1 zanahoria rallada
100 g de queso en cubos o rallado
2 cucharadas de queso rallado
Sal
Pimienta
Pimentón
Preparación
Hervir los zapallitos durante 5 minutos.
Cortarlos por la mitad y retirar cuidadosamente parte de la pulpa.
Rehogar la cebolla y la zanahoria.
Incorporar la carne y cocinar hasta dorar.
Agregar la pulpa picada de los zapallitos.
Condimentar.
Rellenar cada mitad.
Cubrir con queso.
Gratinar en horno fuerte durante 15 minutos.
Jueves 16: Sopa crema de calabaza y zanahoria
Una preparación liviana y muy reconfortante para las noches frías.
Ingredientes
700 g de calabaza
3 zanahorias
1 cebolla
1 papa pequeña
1 litro de caldo de verduras
2 cucharadas de queso crema
Nuez moscada
Sal y pimienta
Preparación
Cortar todas las verduras en trozos.
Rehogar la cebolla.
Incorporar la calabaza, la zanahoria y la papa.
Cubrir con el caldo.
Cocinar hasta que todas las verduras estén blandas.
Procesar o licuar hasta obtener una crema.
Agregar el queso crema.
Condimentar con nuez moscada, sal y pimienta.
Servir caliente.
Viernes 17: Hamburguesas caseras de merluza con puré mixto
Una alternativa sencilla para incluir pescado en la alimentación.
Ingredientes
Para las hamburguesas
600 g de filetes de merluza
1 huevo
3 cucharadas de pan rallado
1 diente de ajo
Perejil picado
Sal y pimienta
Para el puré
500 g de papas
500 g de batatas
Aceite de oliva o manteca
Preparación
Procesar o picar la merluza.
Mezclar con el huevo, ajo, perejil y pan rallado.
Condimentar.
Formar las hamburguesas.
Cocinar en sartén o al horno hasta dorar.
Hervir las papas y las batatas.
Preparar un puré mezclando ambas.
Servir junto con las hamburguesas.
Sábado 18: Pastel de pollo y papa
Ideal para compartir en familia durante el fin de semana.
Ingredientes
600 g de pollo cocido y desmenuzado
1 kg de papas
1 cebolla
1 morrón
2 huevos duros
50 g de manteca
100 g de queso rallado
Sal
Pimienta
Pimentón
Preparación
Hervir las papas.
Preparar un puré con manteca.
Rehogar la cebolla y el morrón.
Incorporar el pollo.
Condimentar.
Agregar los huevos duros picados.
Colocar el relleno en una fuente.
Cubrir con el puré.
Espolvorear queso rallado.
Gratinar hasta dorar.
Domingo 19: Colita de cuadril al horno con papas y vegetales
Una propuesta clásica para el almuerzo del domingo.
Ingredientes
1,5 kg de colita de cuadril
1 kg de papas
2 zanahorias
2 cebollas
1 morrón
3 dientes de ajo
Romero
Aceite de oliva
Sal y pimienta
Preparación
Condimentar la carne con ajo, romero, sal y pimienta.
Cortar las verduras.
Colocarlas alrededor de la carne en una fuente.
Rociar con aceite de oliva.
Cocinar en horno precalentado hasta alcanzar el punto deseado.
Dejar reposar la carne entre 5 y 10 minutos antes de cortarla.
Servir junto con las verduras asadas.
El postre de la semana: Budín de naranja
Ideal para acompañar el mate, el café o el té durante las tardes frías.
Ingredientes
2 huevos
200 g de azúcar
100 ml de aceite
Jugo y ralladura de una naranja
250 g de harina leudante
Preparación
Batir los huevos con el azúcar.
Incorporar el aceite.
Agregar el jugo y la ralladura de naranja.
Integrar la harina tamizada.
Verter la mezcla en una budinera enmantecada.
Hornear a 180 °C durante 40 a 45 minutos.
Dejar enfriar antes de desmoldar y servir.