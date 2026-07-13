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Menú semanal del 13 al 19 de julio: recetas fáciles para cocinar en invierno

Desde un clásico guiso de lentejas hasta una colita de cuadril al horno, esta propuesta reúne recetas simples, nutritivas y rendidoras para organizar las comidas entre el lunes 13 y el domingo 19 de julio.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Qué cocinar esta semana: menú con recetas saludables del lunes 13 al domingo 19 de julio, día por día (Foto: Adobe Stock)

Las bajas temperaturas invitan a preparar comidas calientes, caseras y nutritivas. Organizar el menú de la semana permite ahorrar tiempo, aprovechar mejor los ingredientes y evitar cocinar lo mismo todos los días.

Esta propuesta incluye siete recetas sencillas para disfrutar entre el lunes 13 y el domingo 19 de julio, con opciones que combinan carnes, verduras, legumbres y pescado. Como cierre, un postre clásico completa el menú para acompañar una tarde de invierno.

Lunes 13: Guiso de lentejas con verduras

Un clásico del invierno, ideal por su aporte de proteínas vegetales, fibra y verduras.

Ingredientes

  • 400 g de lentejas

  • 1 cebolla

  • 1 zanahoria

  • 1 morrón

  • 1 papa

  • 400 g de tomate triturado

  • 1 litro de caldo

  • 1 cucharadita de pimentón

  • 1 hoja de laurel

  • Sal y pimienta

Preparación

  1. Lavar las lentejas y reservar.

  2. Picar la cebolla, el morrón y la zanahoria.

  3. Rehogar las verduras en una olla con un chorrito de aceite durante 5 minutos.

  4. Incorporar el tomate triturado y cocinar otros 5 minutos.

  5. Agregar las lentejas, la papa cortada en cubos y el caldo.

  6. Condimentar con pimentón, laurel, sal y pimienta.

  7. Cocinar a fuego medio entre 40 y 50 minutos, hasta que las lentejas estén tiernas y el guiso tome consistencia.

  8. Servir bien caliente.

Martes 14: Pollo al horno con calabaza y romero

Una receta completa que se cocina en una sola fuente.

Ingredientes

  • 4 patas y muslos de pollo

  • 800 g de calabaza

  • 2 cebollas

  • 2 dientes de ajo

  • Romero fresco o seco

  • Aceite de oliva

  • Sal y pimienta

Preparación

  1. Precalentar el horno a 200 °C.

  2. Cortar la calabaza en cubos grandes y las cebollas en cuartos.

  3. Distribuir las verduras sobre una fuente para horno.

  4. Colocar encima el pollo.

  5. Agregar los dientes de ajo enteros.

  6. Condimentar con romero, aceite de oliva, sal y pimienta.

  7. Cocinar durante unos 50 minutos, girando el pollo a mitad de cocción para que se dore de ambos lados.

  8. Servir inmediatamente.

Miércoles 15: Zapallitos rellenos de carne

Una excelente forma de incorporar verduras al menú familiar.

Ingredientes

  • 6 zapallitos redondos

  • 400 g de carne picada magra

  • 1 cebolla

  • 1 zanahoria rallada

  • 100 g de queso en cubos o rallado

  • 2 cucharadas de queso rallado

  • Sal

  • Pimienta

  • Pimentón

Preparación

  1. Hervir los zapallitos durante 5 minutos.

  2. Cortarlos por la mitad y retirar cuidadosamente parte de la pulpa.

  3. Rehogar la cebolla y la zanahoria.

  4. Incorporar la carne y cocinar hasta dorar.

  5. Agregar la pulpa picada de los zapallitos.

  6. Condimentar.

  7. Rellenar cada mitad.

  8. Cubrir con queso.

  9. Gratinar en horno fuerte durante 15 minutos.

Jueves 16: Sopa crema de calabaza y zanahoria

Una preparación liviana y muy reconfortante para las noches frías.

Ingredientes

  • 700 g de calabaza

  • 3 zanahorias

  • 1 cebolla

  • 1 papa pequeña

  • 1 litro de caldo de verduras

  • 2 cucharadas de queso crema

  • Nuez moscada

  • Sal y pimienta

Preparación

  1. Cortar todas las verduras en trozos.

  2. Rehogar la cebolla.

  3. Incorporar la calabaza, la zanahoria y la papa.

  4. Cubrir con el caldo.

  5. Cocinar hasta que todas las verduras estén blandas.

  6. Procesar o licuar hasta obtener una crema.

  7. Agregar el queso crema.

  8. Condimentar con nuez moscada, sal y pimienta.

  9. Servir caliente.

Viernes 17: Hamburguesas caseras de merluza con puré mixto

Una alternativa sencilla para incluir pescado en la alimentación.

Ingredientes

Para las hamburguesas

  • 600 g de filetes de merluza

  • 1 huevo

  • 3 cucharadas de pan rallado

  • 1 diente de ajo

  • Perejil picado

  • Sal y pimienta

Para el puré

  • 500 g de papas

  • 500 g de batatas

  • Aceite de oliva o manteca

Preparación

  1. Procesar o picar la merluza.

  2. Mezclar con el huevo, ajo, perejil y pan rallado.

  3. Condimentar.

  4. Formar las hamburguesas.

  5. Cocinar en sartén o al horno hasta dorar.

  6. Hervir las papas y las batatas.

  7. Preparar un puré mezclando ambas.

  8. Servir junto con las hamburguesas.

Sábado 18: Pastel de pollo y papa

Ideal para compartir en familia durante el fin de semana.

Ingredientes

  • 600 g de pollo cocido y desmenuzado

  • 1 kg de papas

  • 1 cebolla

  • 1 morrón

  • 2 huevos duros

  • 50 g de manteca

  • 100 g de queso rallado

  • Sal

  • Pimienta

  • Pimentón

Preparación

  1. Hervir las papas.

  2. Preparar un puré con manteca.

  3. Rehogar la cebolla y el morrón.

  4. Incorporar el pollo.

  5. Condimentar.

  6. Agregar los huevos duros picados.

  7. Colocar el relleno en una fuente.

  8. Cubrir con el puré.

  9. Espolvorear queso rallado.

  10. Gratinar hasta dorar.

Domingo 19: Colita de cuadril al horno con papas y vegetales

Una propuesta clásica para el almuerzo del domingo.

Ingredientes

  • 1,5 kg de colita de cuadril

  • 1 kg de papas

  • 2 zanahorias

  • 2 cebollas

  • 1 morrón

  • 3 dientes de ajo

  • Romero

  • Aceite de oliva

  • Sal y pimienta

Preparación

  1. Condimentar la carne con ajo, romero, sal y pimienta.

  2. Cortar las verduras.

  3. Colocarlas alrededor de la carne en una fuente.

  4. Rociar con aceite de oliva.

  5. Cocinar en horno precalentado hasta alcanzar el punto deseado.

  6. Dejar reposar la carne entre 5 y 10 minutos antes de cortarla.

  7. Servir junto con las verduras asadas.

El postre de la semana: Budín de naranja

Ideal para acompañar el mate, el café o el té durante las tardes frías.

Ingredientes

  • 2 huevos

  • 200 g de azúcar

  • 100 ml de aceite

  • Jugo y ralladura de una naranja

  • 250 g de harina leudante

Preparación

  1. Batir los huevos con el azúcar.

  2. Incorporar el aceite.

  3. Agregar el jugo y la ralladura de naranja.

  4. Integrar la harina tamizada.

  5. Verter la mezcla en una budinera enmantecada.

  6. Hornear a 180 °C durante 40 a 45 minutos.

  7. Dejar enfriar antes de desmoldar y servir.

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