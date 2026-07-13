Las bajas temperaturas invitan a preparar comidas calientes, caseras y nutritivas. Organizar el menú de la semana permite ahorrar tiempo, aprovechar mejor los ingredientes y evitar cocinar lo mismo todos los días.

Esta propuesta incluye siete recetas sencillas para disfrutar entre el lunes 13 y el domingo 19 de julio, con opciones que combinan carnes, verduras, legumbres y pescado. Como cierre, un postre clásico completa el menú para acompañar una tarde de invierno.

Lunes 13: Guiso de lentejas con verduras

Un clásico del invierno, ideal por su aporte de proteínas vegetales, fibra y verduras.

Ingredientes

400 g de lentejas

1 cebolla

1 zanahoria

1 morrón

1 papa

400 g de tomate triturado

1 litro de caldo

1 cucharadita de pimentón

1 hoja de laurel

Sal y pimienta

Preparación

Lavar las lentejas y reservar. Picar la cebolla, el morrón y la zanahoria. Rehogar las verduras en una olla con un chorrito de aceite durante 5 minutos. Incorporar el tomate triturado y cocinar otros 5 minutos. Agregar las lentejas, la papa cortada en cubos y el caldo. Condimentar con pimentón, laurel, sal y pimienta. Cocinar a fuego medio entre 40 y 50 minutos, hasta que las lentejas estén tiernas y el guiso tome consistencia. Servir bien caliente.

Martes 14: Pollo al horno con calabaza y romero

Una receta completa que se cocina en una sola fuente.

Ingredientes

4 patas y muslos de pollo

800 g de calabaza

2 cebollas

2 dientes de ajo

Romero fresco o seco

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Preparación

Precalentar el horno a 200 °C. Cortar la calabaza en cubos grandes y las cebollas en cuartos. Distribuir las verduras sobre una fuente para horno. Colocar encima el pollo. Agregar los dientes de ajo enteros. Condimentar con romero, aceite de oliva, sal y pimienta. Cocinar durante unos 50 minutos, girando el pollo a mitad de cocción para que se dore de ambos lados. Servir inmediatamente.

Miércoles 15: Zapallitos rellenos de carne

Una excelente forma de incorporar verduras al menú familiar.

Ingredientes

6 zapallitos redondos

400 g de carne picada magra

1 cebolla

1 zanahoria rallada

100 g de queso en cubos o rallado

2 cucharadas de queso rallado

Sal

Pimienta

Pimentón

Preparación

Hervir los zapallitos durante 5 minutos. Cortarlos por la mitad y retirar cuidadosamente parte de la pulpa. Rehogar la cebolla y la zanahoria. Incorporar la carne y cocinar hasta dorar. Agregar la pulpa picada de los zapallitos. Condimentar. Rellenar cada mitad. Cubrir con queso. Gratinar en horno fuerte durante 15 minutos.

Jueves 16: Sopa crema de calabaza y zanahoria

Una preparación liviana y muy reconfortante para las noches frías.

Ingredientes

700 g de calabaza

3 zanahorias

1 cebolla

1 papa pequeña

1 litro de caldo de verduras

2 cucharadas de queso crema

Nuez moscada

Sal y pimienta

Preparación

Cortar todas las verduras en trozos. Rehogar la cebolla. Incorporar la calabaza, la zanahoria y la papa. Cubrir con el caldo. Cocinar hasta que todas las verduras estén blandas. Procesar o licuar hasta obtener una crema. Agregar el queso crema. Condimentar con nuez moscada, sal y pimienta. Servir caliente.

Viernes 17: Hamburguesas caseras de merluza con puré mixto

Una alternativa sencilla para incluir pescado en la alimentación.

Ingredientes

Para las hamburguesas

600 g de filetes de merluza

1 huevo

3 cucharadas de pan rallado

1 diente de ajo

Perejil picado

Sal y pimienta

Para el puré

500 g de papas

500 g de batatas

Aceite de oliva o manteca

Preparación

Procesar o picar la merluza. Mezclar con el huevo, ajo, perejil y pan rallado. Condimentar. Formar las hamburguesas. Cocinar en sartén o al horno hasta dorar. Hervir las papas y las batatas. Preparar un puré mezclando ambas. Servir junto con las hamburguesas.

Sábado 18: Pastel de pollo y papa

Ideal para compartir en familia durante el fin de semana.

Ingredientes

600 g de pollo cocido y desmenuzado

1 kg de papas

1 cebolla

1 morrón

2 huevos duros

50 g de manteca

100 g de queso rallado

Sal

Pimienta

Pimentón

Preparación

Hervir las papas. Preparar un puré con manteca. Rehogar la cebolla y el morrón. Incorporar el pollo. Condimentar. Agregar los huevos duros picados. Colocar el relleno en una fuente. Cubrir con el puré. Espolvorear queso rallado. Gratinar hasta dorar.

Domingo 19: Colita de cuadril al horno con papas y vegetales

Una propuesta clásica para el almuerzo del domingo.

Ingredientes

1,5 kg de colita de cuadril

1 kg de papas

2 zanahorias

2 cebollas

1 morrón

3 dientes de ajo

Romero

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Preparación

Condimentar la carne con ajo, romero, sal y pimienta. Cortar las verduras. Colocarlas alrededor de la carne en una fuente. Rociar con aceite de oliva. Cocinar en horno precalentado hasta alcanzar el punto deseado. Dejar reposar la carne entre 5 y 10 minutos antes de cortarla. Servir junto con las verduras asadas.

El postre de la semana: Budín de naranja

Ideal para acompañar el mate, el café o el té durante las tardes frías.

Ingredientes

2 huevos

200 g de azúcar

100 ml de aceite

Jugo y ralladura de una naranja

250 g de harina leudante

Preparación