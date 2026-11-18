El proyecto de Mercado Libre para instalar un centro de distribución en San Juan dio un nuevo paso hacia su concreción. La empresa encargada de ejecutar la obra ya firmó el contrato de construcción, lo que permitirá avanzar con los trabajos y abrir nuevas oportunidades laborales en el departamento 9 de Julio. Según las últimas estimaciones, el establecimiento podría comenzar a funcionar entre abril y mayo de 2027.

La novedad fue confirmada por fuentes oficiales citadas por medios provinciales este martes 17 de noviembre. La infraestructura estará ubicada sobre Ruta 20, en Las Chacritas, cerca del Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, y tendrá una superficie inicial de aproximadamente 4.000 m².

El contrato representa un avance respecto de los anuncios realizados en agosto, cuando se conoció el proyecto y se anticipó que comenzaría a construirse durante los últimos meses de 2026. Sin embargo, todavía no se precisó un cronograma actualizado para la incorporación de trabajadores.

Cuántos empleos podría generar Mercado Libre

La construcción y posterior funcionamiento del centro logístico representan una oportunidad para el mercado laboral sanjuanino.

El secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín, había estimado que la expansión permitiría incorporar cerca de 200 trabajadores, entre puestos directos e indirectos.

Las proyecciones contemplan alrededor de 50 nuevas incorporaciones para las operaciones logísticas y unas 130 vinculadas con servicios tercerizados, principalmente distribución y reparto de paquetes.

Actualmente, Mercado Libre mantiene operaciones en la provincia mediante un operador logístico externo. Con la nueva infraestructura, la empresa pretende ampliar su capacidad de almacenamiento y distribución.

Aunque el contrato de obra ya está firmado, no se difundieron fechas para las futuras contrataciones ni canales oficiales para postularse a los puestos previstos.

Buscan reducir los tiempos de entrega

Uno de los principales objetivos del centro será mejorar la distribución de compras realizadas a través de la plataforma.

La ubicación elegida, próxima al aeropuerto y con acceso directo a Ruta 20, permitirá fortalecer las conexiones terrestres y aéreas utilizadas para trasladar mercadería.

Con la puesta en funcionamiento del establecimiento, se proyecta avanzar hacia entregas en un plazo de 24 horas. Sin embargo, ese objetivo dependerá de la organización logística y no constituye todavía un servicio garantizado para todos los envíos.

El emprendimiento también contempla la posibilidad de ampliar sus instalaciones a medida que aumente la demanda.

Una oportunidad para las empresas sanjuaninas

La llegada del centro logístico se complementa con iniciativas destinadas a incorporar productores y comerciantes locales al comercio electrónico.

Durante noviembre, Mercado Libre impulsó el programa gratuito Meli Conecta De Punta a Punta, orientado a capacitar a pequeñas y medianas empresas interesadas en comercializar sus productos mediante la plataforma.

Según los datos difundidos, el 85% de los emprendimientos inscriptos no vendía previamente a través de Mercado Libre.

Mientras se avanza con la infraestructura en 9 de Julio, los próximos pasos serán conocer cuándo comenzarán las contrataciones, cómo se organizará la operación y si se cumplirá la apertura prevista para el primer semestre de 2027.