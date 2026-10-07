Las pymes sanjuaninas podrán acceder a una capacitación gratuita para mejorar sus estrategias de comercio electrónico y potenciar sus ventas online. La propuesta “Meli Conecta De Punta a Punta”, organizada por Mercado Libre junto al Gobierno de San Juan, tendrá una duración de cuatro meses y contará con cupos limitados.

El programa está destinado a empresas, pymes y revendedores que produzcan o comercialicen productos en serie o masivos y que busquen iniciarse en el comercio electrónico o mejorar su desempeño dentro de la plataforma.

Además de las capacitaciones, los participantes seleccionados recibirán asesoramiento personalizado, soporte para optimizar sus publicaciones y un crédito de $100.000 destinado a publicidad dentro de la plataforma.

Qué incluye la capacitación

La propuesta contempla tres módulos de capacitación grupal con contenidos vinculados a precios y financiación, reputación, envíos, promociones y publicidad.

También se abordarán herramientas relacionadas con el catálogo, las métricas y el análisis de la competencia, con el objetivo de que los participantes puedan tomar decisiones para mejorar el rendimiento de sus negocios.

A esto se sumarán encuentros individuales con asesores de Mercado Libre. En esas instancias se realizará un seguimiento de los objetivos semanales y se trabajará sobre las necesidades específicas de cada emprendimiento.

El programa apunta especialmente a negocios con capacidad de escalar su comercialización y a empresas que quieran profesionalizar los procesos vinculados a sus ventas digitales.

Cómo participar

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el lunes 19 de octubre. La propuesta comenzará el 28 de octubre y quienes se postulen deberán atravesar un proceso de selección realizado por Mercado Libre.

Los cupos son limitados, por lo que la inscripción no implica el ingreso automático al programa. La convocatoria se realiza a través del formulario habilitado para la propuesta.

La iniciativa forma parte de un trabajo conjunto entre Mercado Libre y gobiernos provinciales para brindar herramientas a empresas y pymes que buscan ampliar su presencia en el comercio electrónico.