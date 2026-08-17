La llegada de Mercado Libre a San Juan abrió una nueva expectativa entre quienes buscan empleo. Mientras avanza el proyecto para instalar un centro de distribución en la provincia, la empresa ya registra búsquedas laborales vinculadas a Mercado Envíos y quienes quieran trabajar allí pueden comenzar a preparar su postulación.

Uno de los datos que despertó mayor interés es que actualmente figura una búsqueda de Mercado Libre para San Juan bajo el puesto de “Analista de Transporte - San Juan - Mercado Envíos”. La publicación aparece entre las búsquedas laborales de la compañía y demuestra que la operación ya comienza a generar necesidades de personal en la provincia.

La principal vía para buscar empleo es el portal oficial de carreras de Mercado Libre. Allí se pueden consultar las posiciones disponibles y filtrar las oportunidades según el área de interés.

El sitio permite buscar oportunidades por posición o área y actualmente reúne más de mil puestos abiertos en distintos países y sectores de la compañía. Entre las áreas disponibles aparecen Logística, Tecnología, Fintech, Customer Experience, People y otras especialidades.

Para quienes viven en San Juan y están interesados en la nueva operación, una de las opciones más importantes para revisar es el área de Logística y Mercado Envíos, ya que allí podrían concentrarse buena parte de las oportunidades relacionadas con la expansión de la distribución.

Qué hacer para postularse

El primer paso es ingresar al portal de empleos y utilizar el buscador para consultar las vacantes disponibles. Conviene probar términos como “San Juan”, “Logística”, “Mercado Envíos”, “Transporte” y otras palabras relacionadas con el puesto que se busca.

Una vez encontrada una vacante, hay que revisar los requisitos y completar la postulación solicitada por la empresa. Es recomendable tener actualizado el currículum con experiencia laboral, estudios, conocimientos y datos de contacto.

La compañía explica que su proceso de selección contempla distintas etapas y que los postulantes pueden consultar información sobre entrevistas, contacto y duración del proceso desde su plataforma de empleos.

Qué trabajos pueden aparecer

La llegada de un centro de distribución puede generar oportunidades principalmente relacionadas con logística, transporte, almacenamiento y coordinación de operaciones. Sin embargo, no todos los puestos necesariamente serán publicados al mismo tiempo ni tendrán los mismos requisitos.

Mercado Libre señala que dentro de su operación logística existen diferentes posiciones y posibilidades de crecimiento. En su recorrido de carrera aparecen roles como auxiliar de almacén, operador y líder de equipo, entre otros.

Por eso, quienes quieran tener mayores posibilidades deberían revisar periódicamente las nuevas publicaciones y no limitarse a buscar un único cargo.

Un dato clave para quienes buscan trabajo

La recomendación es no esperar a que el centro de distribución esté terminado para comenzar a buscar oportunidades. Las primeras contrataciones pueden producirse antes de la puesta en funcionamiento completa de una instalación.

Además, la existencia de una búsqueda para San Juan vinculada a Mercado Envíos muestra que la empresa ya está incorporando perfiles relacionados con la operación provincial.

Por ahora, la forma más segura de evitar falsas convocatorias es utilizar el portal oficial de Mercado Libre y desconfiar de publicaciones que soliciten dinero, datos bancarios o documentación sensible fuera de los canales correspondientes.

La expansión de Mercado Libre en San Juan puede convertirse así en una nueva fuente de empleo para trabajadores de distintos perfiles. Para quienes quieran aprovechar esa oportunidad, tener el CV actualizado y revisar con frecuencia las búsquedas oficiales puede ser el primer paso para quedar entre los candidatos cuando se habiliten nuevas vacantes.