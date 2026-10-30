Los usuarios de Mercado Pago pueden acceder durante octubre a un beneficio que permite recuperar hasta el 100% del valor de los viajes en colectivo y subte. La promoción tiene un tope de devolución de $15.000 por cuenta y requiere cumplir una condición clave: debe estar habilitada y activarse previamente desde la aplicación.

La oferta no alcanza a todos los clientes de la billetera virtual. Por eso, antes de pagar el boleto, es necesario comprobar si aparece disponible en la cuenta y revisar las condiciones particulares para evitar realizar un viaje sin obtener el reintegro.

El beneficio se suma a las distintas promociones que bancos y billeteras digitales ofrecen durante el mes para reducir los gastos de transporte público, mediante pagos con código QR o tecnología NFC.

Cómo activar el reintegro de Mercado Pago

Para acceder a la devolución, los usuarios deben seguir estos pasos:

Ingresar a la aplicación de Mercado Pago. Buscar la sección de promociones o beneficios. Comprobar si aparece habilitada la oferta de reintegro para transporte. Leer las condiciones, el porcentaje de devolución y el límite disponible. Activar la promoción antes de realizar el viaje. Pagar el boleto mediante el código QR de transporte, siempre que sea la modalidad exigida por la oferta.

Para abonar con QR en el colectivo, hay que abrir Mercado Pago, seleccionar la opción “Pagar viaje con QR” y mostrar el código que aparece en la pantalla al lector del validador. El sistema debe confirmar el pago para completar la operación.

Cuál es el límite de devolución

La promoción contempla un reintegro de hasta el 100% del importe abonado, con un máximo acumulado de $15.000 mensuales por cuenta.

Esto significa que el porcentaje anunciado no implica viajes gratuitos ilimitados. Una vez alcanzado el tope, los pagos posteriores ya no generarán devoluciones dentro de esa promoción.

También es importante revisar los plazos de acreditación y las restricciones sobre los medios de pago. Tener instalada la aplicación o poder pagar con QR no garantiza que se aplique el beneficio.

Qué otras promociones hay para viajar más barato

Durante octubre también existen alternativas de ahorro ofrecidas por bancos y otras billeteras virtuales. Entre ellas aparecen descuentos con Mastercard, Santander, BBVA, Naranja X y Banco Macro.

Los porcentajes y límites varían según la entidad y la modalidad utilizada. Algunas promociones requieren pagar con NFC desde el celular, mientras que otras funcionan mediante QR Transporte.

En el caso de Mercado Pago, la clave es verificar la disponibilidad individual de la oferta y activarla antes de viajar. La promoción informada tiene vigencia hasta el 31 de octubre de 2026.

Importante: el beneficio es para cuentas seleccionadas y no debe confundirse con una bonificación automática para todos los usuarios.