El Club Mercedario está a las puertas del desafío más importante de su historia. La institución sanjuanina no solo disputará por primera vez un Torneo Nacional de futsal, sino que además tendrá la responsabilidad de organizarlo, recibiendo delegaciones de distintos puntos del país. DIARIO HUARPE habló con Horacio Correa, presidente de la institución, sobre la necesidad de conseguir apoyo económico para afrontar los costos que demanda un evento de semejante magnitud.

El equipo de Mercedario que afrontará el Nacional. FOTO DIARIO HUARPE.

El dirigente explicó que ya cuentan con el respaldo de la Secretaría de Deportes y del Gobierno de San Juan, pero que todavía necesitan sumar sponsors y colaboradores para cubrir gran parte de la logística que requiere la competencia que se disputará desde el 1 al 5 de julio en el Aldo Cantoni. "Sin el apoyo de la Secretaría de Deportes y del Gobierno sería imposible realizar este torneo, pero también necesitamos el acompañamiento de empresas y comercios para afrontar todos los gastos que se generan", señaló.

Un torneo con gastos que van más allá de la cancha

La organización deberá garantizar alojamiento, alimentación, transporte y asistencia para los equipos que llegarán a la provincia. Entre los gastos figuran ambulancias, cobertura médica, hidratación para jugadores y árbitros, adicionales de seguridad, movilidad para las delegaciones y atención permanente durante los días de competencia.

"Hay muchos costos que la gente no ve. Tenemos que brindar desayuno, almuerzo, merienda y cena a los equipos, además de trasladarlos desde los hospedajes a los lugares de competencia y a los espacios donde se realizarán las comidas", explicó Horacio, uno de los referentes de la institución.

Además, el evento contará con transmisión oficial a través de los canales de AFA, una situación que representa una importante oportunidad para las empresas interesadas en acompañar el proyecto y obtener visibilidad nacional.

Un sueño construido desde el barrio

Más allá de la búsqueda de apoyo económico, el Nacional representa la concreción de un sueño para un club nacido del esfuerzo de un grupo de amigos del barrio Mercedario. Lo que comenzó como una iniciativa impulsada por vecinos que querían representar a su comunidad fue creciendo hasta consolidarse en la Liga Sanjuanina y formar jugadores desde las divisiones infantiles.

Hoy muchos de esos chicos que comenzaron entrenando con apenas 7 u 8 años tendrán la oportunidad de representar al club en una competencia nacional. "Eso es lo que más orgullo nos genera. Ver que chicos que se formaron acá puedan jugar un Nacional es la demostración de que todo el trabajo realizado durante estos años valió la pena", destacó Correa.

Mientras ultiman detalles para recibir a los mejores equipos del país, en Mercedario esperan que empresas, comerciantes y la comunidad sanjuanina acompañen este histórico desafío que pondrá a la provincia en el centro de la escena del futsal argentino.

Sobre el Torneo Promocional Amateur de Futsal

San Juan volverá a ser escenario de un importante evento deportivo nacional. Del 1 al 5 de julio, el estadio Aldo Cantoni albergará el Torneo Promocional Amateur de Futsal, una competencia organizada por Mercedario Rawson Futsal y fiscalizada por el Consejo Federal del Fútbol Argentino (AFA).

Cómo ayudar

Para acompañar a Mercedario en el Nacional pueden comunicarse con Horacio Correa, presidente, al 2644861049.

El plantel para el Nacional

Agustín Ezequiel Navarta Mario Agustín Páez Amadeo Ciro Merlo Patricio Cerezo Emanuel Monroy Fernando José Mira Tiziano Tobías Garay Bautista Benjamín Guardia Merlo Lautaro Román Reyna Mateo Stefano Agüero Ángel Jacamo Dalmiro Mateo Parrón Enzo Páez Christopher Ferreyra

CUERPO TÉCNICO