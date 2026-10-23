Mercedes Ninci denunció que un exvicepresidente la "tocó" y acosó

La periodista Mercedes Ninci habló en el programa de Moria Casán sobre el violento episodio sufrido durante la cobertura de la causa judicial contra Facundo Moyano en la calle Suipacha. En el inicio del envío, explicó detalles de la agresión que recibió en vivo por parte de un camarógrafo de prensa.

La cronista dio precisiones sobre lo sucedido y aseguró "Como yo no había visto el video sentí que me habían tirado del pelo con toda, pero no sabía quién había sido. Yo pensé que había sido un periodista, después vi que fue un camarógrafo. Al mediodía vino y me pidió disculpas, yo no sabía por qué me pedía disculpas. Después, vi en las imágenes y entendí que fue él".

Además, repudió el nivel de hostilidad que enfrentan las mujeres en la calle y compartió la preocupación de sus seres queridos "Son cosas que no pueden pasar, es mostrar una violencia muy fuerte a la sociedad. Para mis hijas también fue duro, me reclaman por no defenderme en el momento, pero yo no sabía quién era".

En medio del debate, el panelista Gustavo Méndez recordó los abusos del pasado hacia las cronistas. A partir de esa reflexión, Ninci sorprendió al estudio al revelar un hecho delictivo "A mí me pasó que me tocaron la cola en una nota, pero no voy a decir quién fue. No fue un camarógrafo, fue un vicepresidente. No doy nombres".

Respecto de su reacción ante aquel abuso de poder, la cronista de El Trece profundizó "Estábamos haciendo una nota y como yo estaba al aire y era otro momento del país no pude decir nada. Cuando corté la transmisión le dije de todo. A mí me tocó luchar de chica. No quiero dar fechas porque si no es obvio de quién hablo".

Para finalizar su testimonio sobre lo afrontado en 30 años de trayectoria periodística, la comunicadora reafirmó la veracidad de aquellas situaciones en los medios de comunicación "Yo confirmo que esas cosas de hombres tocándonos la cola eran cosas que pasaban".