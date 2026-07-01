La situación económica también impacta en los espacios solidarios. El Merendero "De todo corazón", que brinda contención y alimentos a decenas de niños, debió reducir la entrega de la copa de leche por la disminución de las donaciones que recibe. En diálogo con DIARIO HUARPE, Sandra Quintero, quien encabeza el ente solidario en Caucete, explicó el momento que atraviesan y el esfuerzo que realizan para mantener la ayuda. "Por el momento estamos dando los días viernes la copa de leche a los chicos porque tenemos muy pocas donaciones", expuso Sandra.

La referente del emprendimiento que ganó el concurso Sanjuanino Solidario 2020, de GRUPO HUARPE, contó que en los últimos días recibieron algunos aportes, aunque no alcanzan para cubrir las necesidades alimentarias. "La semana pasada nos trajeron donaciones de San Juan, pero más era tipo ropa, calzado para los chicos. Lo indispensable sería alimentos para extender la asistencia", sostuvo.

Consultada sobre qué necesitan con mayor urgencia, Quintero fue clara. "Necesitamos ara la copa de leche azúcar, leche, cacao, harina, aceite. Con eso, nosotros les preparamos a veces semitas, sopaipillas", dijo.

Actualmente, el espacio continúa recibiendo a una importante cantidad de niños, por lo que la demanda no disminuyó. "Nosotros mientras tengamos más colaboración les damos más días la copa de leche a los chicos. Antes les estábamos dando dos veces a la semana. Tengo chicos desde los 2 hasta los 14 años."

Además, remarcó que durante el receso escolar la necesidad será aún mayor. "Más ahora, este tiempo, porque los chicos acá en esta zona van todo el día a la escuela. Y como se les vienen las vacaciones, así que me gustaría poder darles esas dos semanas, aunque sea dos veces a la semana", aseguró.

Finalmente, destacó que gran parte del sostén del merendero llega gracias a la solidaridad de particulares. "Más recibo colaboración de la gente de afuera. A través de las publicaciones que yo hago, ellos mandan, le llevan a la chica allá en San Juan o me hacen transferencia."

Mientras tanto, desde el Merendero "De Todo Corazón" apelan a la solidaridad de la comunidad para reunir alimentos y poder volver a brindar la copa de leche dos veces por semana a los más de 50 chicos que asisten al lugar.

Cómo ayudar al Merendero "De todo corazón"

Las donaciones se pueden entregar en el Local de "Matilda y Positivo", ubicado en Calle Caseros 641 Sur (entre 9 de Julio y General Paz), Capital. También se pueden comunicar al: 2644471678 / 2645096626.