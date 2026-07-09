Miguel Merentiel dejó una de las declaraciones más llamativas de la jornada al referirse a la actuación de Leandro Paredes con la Selección argentina en el Mundial 2026. Luego del triunfo de Boca Juniors sobre Athletico Paranaense en un amistoso de pretemporada, el delantero uruguayo confesó que incluso celebró el quite decisivo que realizó el mediocampista en el dramático partido frente a Egipto.

"Hablo mucho con Paredes, es un referente tremendo para nosotros. Hasta yo, como uruguayo, festejé el quite que hizo ayer", expresó Merentiel, en referencia a la jugada que evitó un ataque de tres futbolistas egipcios en los minutos finales y que resultó clave para sostener la clasificación argentina.

El delantero explicó que el plantel de Boca sigue de cerca el desempeño del mediocampista durante la Copa del Mundo y le hace llegar permanentemente su respaldo.

"Él sabe que acá lo estamos apoyando. Tenemos un grupo muy lindo que él armó. Trataremos de seguir apoyándolo y ojalá que puedan conquistar ese título con la Selección argentina", agregó.

Mientras Paredes continúa enfocado en el Mundial, Boca inició una nueva etapa bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena con una victoria por 1 a 0 sobre Athletico Paranaense en Salta, gracias al gol convertido por Lautaro Blanco.

Más allá del resultado positivo, Merentiel reconoció que el equipo todavía tiene una deuda con los hinchas y aseguró que el objetivo es mejorar el rendimiento de cara a las competencias oficiales.

"Somos conscientes de que estamos en deuda con el hincha. No dimos los resultados que ellos quieren y trabajaremos con mucha más responsabilidad. Sabemos que tenemos que dar mucho más", sostuvo.

El atacante también habló sobre la incorporación del uruguayo Leandro Lozano al plantel y destacó la buena recepción que tuvo dentro del grupo.

"A 'Charly' lo recibimos de la mejor manera, así que lo vamos a ayudar como él a nosotros", comentó.

Respecto al trabajo del nuevo cuerpo técnico, Merentiel aseguró que la pretemporada fue exigente y que el plantel se encuentra adaptándose a la propuesta futbolística de Arruabarrena.

"Fue una pretemporada muy dura donde el Vasco trae su forma e idea. Tratamos de respetar eso. Estamos adaptándonos a su idea, son un cuerpo técnico muy unido y eso es bueno para el grupo", señaló.

Por último, el delantero remarcó la obligación que tiene Boca de pelear por todos los objetivos de la temporada. "Vamos a competir en todas las competencias, somos Boca y tenemos esa responsabilidad", concluyó.