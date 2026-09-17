Miguel Merentiel recibió una noticia que llevó alivio a Boca: el delantero no fue convocado por Uruguay para la próxima fecha FIFA y, de esta manera, estará disponible para disputar el partido frente a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El atacante de 30 años había formado parte de la nómina preliminar de la selección uruguaya, pero finalmente no apareció en la primera lista oficial de Diego Forlán como entrenador de la Celeste.

Forlán, quien asumió tras la salida de Marcelo Bielsa, citó a los jugadores que participarán de los amistosos ante Japón y Corea del Sur. La ausencia de Merentiel fue una de las novedades de la convocatoria.

Una pieza clave para Boca

La decisión representa un alivio para el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena, ya que podrá disponer de uno de sus delanteros principales durante una fecha FIFA que será más extensa de lo habitual.

El encuentro ante Racing está previsto para el 27 de septiembre y se jugará en plena ventana internacional. Por eso, Boca podía perder a algunos de sus futbolistas convocados por sus respectivas selecciones.

Merentiel, que viene de ser titular en el partido ante San Pablo por la Copa Sudamericana, podrá permanecer a disposición del Xeneize.

Boca todavía espera una resolución

De todos modos, el cruce ante Racing todavía no está confirmado definitivamente. Boca espera la resolución del Tribunal de Disciplina de la AFA por el reclamo presentado por Vélez, que cuestionó la inclusión de seis extranjeros en la planilla del partido entre ambos equipos.

Vélez pidió que se le otorgue el partido por ganado y, en consecuencia, la clasificación a semifinales de la Copa Argentina. Desde Boca sostuvieron que se trató de un error administrativo y que no correspondía modificar el resultado deportivo.

Mientras se espera el fallo, el cuerpo técnico también sigue atento a las convocatorias de otras selecciones. Álvaro Montero aparece como uno de los jugadores que podría ser citado por Colombia y quedar en una situación similar de cara al eventual duelo con Racing.