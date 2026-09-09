Miguel Merentiel fue consultado por el reclamo presentado por Vélez contra Boca luego del partido por los octavos de final de la Copa Argentina. El delantero uruguayo fue contundente al señalar que la cuestión no corresponde a los futbolistas.

El encuentro entre Boca y Vélez había terminado igualado y el Xeneize consiguió la clasificación mediante la definición por penales. Luego, Vélez presentó un reclamo por la inclusión de seis jugadores extranjeros en la planilla.

La postura de Merentiel

Después del triunfo de Boca ante San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Merentiel fue consultado por la situación. “La verdad es que es un tema que a nosotros los jugadores no nos corresponde”, respondió.

El delantero fue todavía más directo cuando le preguntaron por la clasificación obtenida ante Vélez. “Nosotros le ganamos en cancha y nada. Eso”, sentenció.

El reclamo de Vélez

El vicepresidente tercero de Vélez, Nelson Pugliese, había explicado los argumentos utilizados por el club para exigir la eliminación de Boca de la Copa Argentina. Según la presentación del Fortín, la inclusión de seis extranjeros en la planilla fue antirreglamentaria.

Mientras el reclamo continúa su curso, Boca ya avanzó en la Copa Argentina y también consiguió una ventaja ante San Pablo en la Copa Sudamericana. Merentiel, por su parte, dejó claro que los jugadores se mantienen al margen de la disputa reglamentaria.