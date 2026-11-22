Rodolfo Arruabarrena y Miguel Merentiel protagonizaron un divertido cruce durante una entrevista con TyC Sports, luego de la consagración de Boca en la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. El intercambio ocurrió antes de que el plantel comenzara su viaje de regreso a Buenos Aires.

Mientras el entrenador hablaba sobre los festejos del equipo, el delantero uruguayo apareció por detrás y compartió un momento de complicidad con el Vasco. Merentiel volvió a celebrar con la máscara de Chucky, un elemento que ya había utilizado durante los festejos.

La frase del entrenador y la respuesta de Merentiel

Al verlo, Arruabarrena lo saludó con una sonrisa y lanzó una frase que generó risas: “Mirá quién está. Chucky se portó bien. En el primer tiempo lo quería matar, pero no importa”. Luego, agregó: “Es terrible, ja”.

Desde otro lugar, Merentiel respondió en tono de broma y le recordó al entrenador: “Casi me saca a los cinco minutos”. El intercambio dejó en evidencia la complicidad entre ambos después de la conquista del título.

El gol que terminó siendo clave

Durante el primer tiempo de la final, Merentiel tuvo oportunidades claras para abrir el marcador o ampliar la ventaja de Boca, pero no logró concretarlas. Sin embargo, en el inicio del complemento convirtió el segundo gol del equipo y estiró la diferencia ante Atlético Mineiro.

El delantero fue uno de los protagonistas de la consagración y volvió a festejar un título con el conjunto xeneize. Su aparición durante la entrevista de Arruabarrena dio lugar a un momento distendido en medio de las celebraciones.