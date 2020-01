Meritello y Lufrano destacaron objetivo de "fortalecer medios públicos" y generar "trabajo federal"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El secretario de Medios Públicos, Francisco Meritello, y la presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, destacaron hoy el objetivo de "fortalecer los medios públicos" y generar "trabajo federal", al comprometerse a que el sistema de radios nacionales constituya "centros de producción" y no "centros de retransmisión".



Encabezados por Meritello y Lufrano, los funcionarios del área de Medios Públicos hicieron una presentación en el estudio de Radio Nacional.



En ese ámbito, Meritello evaluó que "en un mes, el Gobierno ha avanzado de forma extraordinaria en los 4 o 5 puntos más nodales de los problemas de Argentina: en materia económica, en reforma judicial y en lo que tiene que ver con cloacas y los servicios".



"No conmensuramos, a veces, el enorme impulso que generan estos temas y la enorme valentía con que se está avanzando", subrayó.



Por su parte, el subsecretario de Medios Públicos, Claudio Martínez, ratificó el compromiso de la gestión de "volver a poner a las radios nacionales como centros de producción y no como centros de retransmisión", con el objetivo de generar "trabajo federal".



A su turno, Lufrano consideró un "honor" su designación al frente de RTA y lamentó que "el país ha padecido cuatro años de destrato".



En esa misma línea, la funcionaria añadió: "Sé del maltrato al que fueron sometidos los compañeros de Radio Nacional y la TV Pública, y hoy venimos a abrazarlos y a decirles que queremos hacer una gestión para fortalecer los medios públicos y ponerlos en el lugar que se merecen".



Lufrano advirtió que la gestión anterior "veía a los medios públicos no como un servicio al ciudadano sino como un gasto", aunque valoró que "por suerte arrancó una etapa con un norte en el discurso de (el presidente Alberto) Fernández respecto de la lucha contra el hambre y de poner el país de pie, seguir con la conquista de derechos de la mujer y el cambio climático".



"Todo esto tiene que estar expresado en nuestros medios porque son políticas públicas", concluyó Lufrano.



De la presentación participaron también Gonzalo Carbajal, vicepresidente de RTA; Alejandro Pont Lezica, director de Radio Nacional; Andrea Merenzon, directora de Nacional Clásica; Mavi Díaz, directora de Nacional Folklórica; Mikki Lusardi, directora de Nacional Rock, y Gustavo Campana, subdirector de Radio Nacional Argentina, entre otros.