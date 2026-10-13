Un joven de 20 años fue detenido luego de arrojar nafta sobre un automóvil, el playón y los surtidores de una estación de servicio de Merlo, en la provincia de Buenos Aires. El episodio ocurrió el domingo 11 de octubre y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

El hecho se produjo alrededor de las 14.30 en una estación de servicio Shell ubicada sobre la avenida Ricardo Balbín al 5145, en el barrio Pompeya. La situación generó momentos de tensión entre los empleados y los clientes, que intentaron evitar que el combustible derramado provocara un incendio.

Según las imágenes difundidas por TN, el joven se acercó inicialmente a un playero y le pidió que cargara nafta en un bidón. Una vez que obtuvo el combustible, comenzó a arrojarlo sobre el suelo y un auto gris que estaba junto a uno de los surtidores.

El propietario del vehículo se encontraba contando dinero sobre el capó y también fue alcanzado por la nafta.

Los empleados intervinieron con matafuegos

La secuencia continuó cuando el sospechoso abrió la puerta del conductor y se sentó al volante. Mientras tanto, una mujer que viajaba en el asiento del acompañante salió corriendo del automóvil.

Luego, el joven volvió a bajar, se acercó a uno de los surtidores y tomó la manguera de combustible. Después regresó al vehículo y revisó sus pertenencias, presuntamente en busca de algún elemento para iniciar el fuego.

Ante el riesgo, los trabajadores de la estación se acercaron con matafuegos y lograron controlar la situación. Su intervención evitó que el episodio tuviera consecuencias de mayor gravedad, en un lugar donde la presencia de combustible podía favorecer la propagación de las llamas.

El joven quedó detenido

Tras el episodio, efectivos del Comando de Patrullas de Merlo acudieron al establecimiento y redujeron al sospechoso. También intervino personal del Destacamento Barrio Pompeya.

La causa quedó inicialmente caratulada como averiguación de ilícito, bajo la intervención del Ministerio Público Fiscal, que avaló el procedimiento policial.

De acuerdo con la información difundida por medios nacionales, el joven presenta problemas de salud mental y se iniciaron los trámites para solicitar su internación. Hasta el momento, no se informó si la medida llegó a concretarse.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.