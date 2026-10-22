Mery del Cerro habló del tumor que le detectaron tras perder un embarazo

Mery del Cerro vivió uno de los momentos más difíciles de su vida al enfrentar un problema de salud inesperado. Todo comenzó con un dolor de panza que derivó de manera sorpresiva en una intervención quirúrgica de urgencia. A un año de aquella operación para extirparle un tumor de siete centímetros, decidió abrir su corazón y compartir lo sucedido.

En su emotivo posteo en las redes sociales, Mery del Cerro recordó el cimbronazo que atravesó en su vida cotidiana. “A veces la vida te da un cimbronazo así. Y hoy exactamente se cumple un año de mi renacer. Algo que, por un dolor de panza, me golpeó en 3, 2, 1”, expresó sobre el momento en que descubrió que algo andaba mal.

Agradeció el apoyo de sus seres queridos y destacó la ayuda de Viviana Saccone, quien le recomendó a una especialista clave. Tras la intervención, debió afrontar cuarenta días para conocer los resultados definitivos. “En ese momento hubo algo en mí que se quedó en una especie de pausa. Sin entender por qué me estaba pasando. Para qué… Todavía hoy tengo algunas preguntas”, confesó.

Durante la recuperación, los profesionales de la salud le explicaron que su cuadro clínico presentaba características muy particulares y poco habituales. “Lo tuyo es un caso de estudio, lo vamos a presentar en congresos como un caso raro… nunca vieron algo así”, le comentaron los médicos. A un año de aquel episodio, eligió poner el foco en el agradecimiento.

“¿Cómo no agradecer la vida con todo lo lindo que me dio y me da? Por eso trato de vivirla lo más a fondo que pueda, con la intensidad que me caracteriza, porque al fin y al cabo acá estamos y no sabemos nunca hasta cuándo”, afirmó. Y concluyó: “Hay que vivir la vida a fondo, hacer lo que nos gusta y no quedarse con las ganas de nada, así bien intensa como me gusta a mí”.