San Juan comenzó a transitar el Mes de la Inclusión, una iniciativa que durante octubre propone generar espacios de participación, encuentro y visibilización para promover mayores oportunidades para las personas con discapacidad.

La agenda contempla actividades deportivas, recreativas y de concientización, además de espacios de formación destinados a fortalecer el trabajo que se desarrolla en la provincia en materia de inclusión.

La propuesta es impulsada por la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas de la Secretaría de Deporte, a cargo de Julián Suraci, y contará con diferentes actividades a lo largo del mes.

Un congreso nacional llega a San Juan

Uno de los principales acontecimientos será el III Congreso Nacional de Deporte Inclusivo, que se desarrollará los días 7 y 8 de octubre.

El encuentro reunirá en San Juan a referentes vinculados con la temática, quienes compartirán experiencias, conocimientos y herramientas relacionadas con el deporte y la inclusión.

La actividad será uno de los puntos centrales de una agenda que busca no solamente generar espacios de participación, sino también promover instancias de capacitación y reflexión.

El goalball tendrá su Nacional en la provincia

Otro de los momentos destacados llegará el 24 y 25 de octubre, cuando San Juan sea sede por primera vez del Nacional de Goalball Masculino.

La llegada de esta competencia permitirá que la provincia reciba a representantes de distintos puntos del país y se consolide como escenario de actividades relacionadas con el deporte adaptado.

El goalball es una disciplina especialmente diseñada para personas con discapacidad visual y se caracteriza por utilizar una pelota con cascabeles en su interior, lo que permite a los jugadores orientarse mediante el sonido.

Más actividades durante octubre

La agenda continuará el 18 de octubre con Marareciclon, mientras que durante las próximas semanas se incorporarán nuevas propuestas que serán anunciadas oficialmente.

Desde la organización señalaron que el Mes de la Inclusión busca que las actividades trasciendan las fechas puntuales y permitan poner en valor la participación, la igualdad de oportunidades y el derecho de todas las personas a encontrar en el deporte un espacio de desarrollo, pertenencia y encuentro.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.