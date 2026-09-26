El Centro Cultural Conte Grand será escenario este domingo 27 de septiembre de una jornada especial por el Mes del Estudiante, con una propuesta que combinará feria, cine y producciones vinculadas con las experiencias de las nuevas generaciones. La actividad comenzará a las 16 y tendrá entrada libre y gratuita.

La iniciativa es organizada por el Centro Cultural Conte Grand junto con “El Umbral” cortometraje y busca generar un espacio de encuentro alrededor de historias relacionadas con la adolescencia, los vínculos familiares, los deseos de libertad y las distintas experiencias de crecer.

Una tarde de feria y cine

La feria abrirá sus puertas a las 16, mientras que las proyecciones comenzarán a partir de las 19:30. De esta manera, la propuesta se extenderá durante la tarde y continuará con una selección de producciones audiovisuales especialmente elegidas para la jornada.

La película invitada será “Alemania”, estrenada en 2023 y dirigida por María Zanetti. La historia tiene como protagonista a la adolescencia y aborda los deseos de libertad y los vínculos familiares, temas que atraviesan buena parte de la programación prevista.

Además, se proyectarán cuatro cortometrajes realizados en el marco de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC).

Historias de las nuevas generaciones

La selección incluye “La chica que gira” (2023), “El reino de las nubes” (2024), “El fin de las vacaciones” (2024) y “Volver a verte” (2024), producciones que aportan diferentes miradas sobre las experiencias y los vínculos durante la juventud.

La programación también contará con “MiChino” (2022), un cortometraje documental dirigido por Berny Garay Pringles, que completará la propuesta cinematográfica de la jornada.

El encuentro apunta así a acercar distintas voces y relatos vinculados con la adolescencia y a generar un espacio de intercambio a través del cine y las actividades culturales.

La cita será este domingo 27 de septiembre en el Centro Cultural Conte Grand. La feria comenzará a las 16, las películas se proyectarán desde las 19:30 y la entrada será libre y gratuita.