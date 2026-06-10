Messi a un día del Mundial: "Que la gente no tenga dudas de que vamos a dejar todo"

Argentina cerró su etapa de preparación para la Copa del Mundo con una victoria contundente por 3-0 sobre Islandia. El encuentro, disputado en Estados Unidos, marcó el esperado regreso de Lionel Messi a las canchas luego de atravesar una serie de molestias físicas que lo mantuvieron en duda. La Pulga ingresó al campo de juego a los 69 minutos y necesitó apenas 119 segundos para dejar su huella al convertir un gol de penal con una ejecución de alta calidad.

Con esta anotación, el capitán alcanzó los 117 goles con la camiseta nacional y estableció una nueva marca histórica. A sus 38 años, 11 meses y 18 días, se transformó en el goleador más longevo de la historia albiceleste, superando el récord que Ángel Labruna ostentaba desde 1957, cuando marcó ante Brasil con 38 años, nueve meses y 10 días.

Al finalizar el compromiso, el referente compartió sus sensaciones sobre su estado actual y el camino hacia el debut contra Argelia. Messi explicó que está "disfrutandolo desde el principio, tenía ganas de jugar un rato que llegaba con esa molestia desde que llegué" y confesó que "estoy ilusionado con el Mundial".

Sobre su recuperación, detalló que "me sentí muy bien, tenía ganas de arrancar ya e ir sacándome los miedos que te quedan cuando tenes la molestia, de poder jugar libre" y recordó que "nos queda una semana para ponernos bien todos y llegar bien al debut".

El optimismo del plantel se mantiene intacto tras los éxitos recientes. El delantero manifestó que encara este desafío "como siempre cada vez que se empieza una competencia, más en un Mundial".

Con respecto al compromiso del equipo, aseguró que llega "con mucha ilusión, dije en su momento que este grupo no los iba a dejar tirados y lo demostró este año que compite sea cual sea el rival o competición y sigue demostrando que está con las mismas ganas y la misma ilusión de querer competir. Es un grupo muy ganador que quiere siempre más". Además, recalcó que la mentalidad es clara: "iremos paso por paso como siempre pero con mucha ganas, ilusión y convencidos de lo que somos capaces".

Messi también aprovechó para enviar un mensaje directo a la hinchada nacional sobre lo que vendrá en la competencia. El capitán afirmó que "este grupo, se lo merece todo lo que le pasa. Lo vamos a intentar como lo hicimos siempre, que la gente no tenga dudas de que vamos a dejar todo, como lo hicimos todos y como lo venimos haciendo todo este tiempo".

Recordó que este esfuerzo ha sido constante "como lo hicimos siempre que me tocó estar en la Selección" y analizó que "a veces se da, a veces no, pero tenemos la suerte de los últimos años tener resultados positivos".

Finalmente, el ídolo reflexionó sobre la paridad del fútbol moderno y la competitividad de sus rivales. Señaló que "es difícil, y cada vez cuesta más, pero nos acostumbramos a eso y acostumbramos a la gente a eso y vamos a intentar repetirlo. Después se puede dar o no, es fútbol".

De cara a los próximos partidos, advirtió que "no tengan dudas que les va a costar a los rivales ganarnos porque es una Selección muy competitiva". Para cerrar la jornada, el astro publicó un mensaje esperanzador en sus redes: "Vamos, más juntos que nunca".