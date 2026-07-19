Lionel Messi volverá a escribir una página inédita con la Selección Argentina. Al encabezar al equipo frente a España, se convertirá en el primer futbolista que capitanea a la Albiceleste en tres finales de una Copa del Mundo.

El rosarino ya llevó la cinta en las definiciones de Brasil 2014 y Qatar 2022. Ante los españoles superará el registro de Diego Maradona, quien fue capitán argentino en las finales consecutivas de México 1986 e Italia 1990.

La primera final mundialista de Messi ocurrió el 13 de julio de 2014, en el estadio Maracaná. Argentina perdió 1-0 ante Alemania con un gol de Mario Götze durante el tiempo suplementario. El capitán recibió el Balón de Oro como mejor jugador del torneo, aunque no pudo levantar la Copa.

La revancha llegó ocho años más tarde. En Qatar 2022, Messi marcó dos goles en el empate 3-3 contra Francia y también convirtió el primer penal de la tanda. Argentina ganó 4-2 y el rosarino levantó el trofeo en el estadio Lusail.

Así, Messi se sumó a la lista de capitanes campeones del mundo junto con Daniel Passarella, quien alzó la Copa en 1978, y Maradona, que lo hizo en 1986. Ahora buscará convertirse en el primero de ellos que conquista dos Mundiales con la cinta argentina.

Antes de Messi y Maradona, Manuel Ferreira había capitaneado al equipo que perdió la final de Uruguay 1930. Passarella hizo lo propio en la consagración de 1978. En total, solamente cuatro jugadores llevaron la cinta argentina en un partido por el título mundial.

El partido contra España también será especial porque le permitirá alcanzar su tercera final en un lapso de 12 años. Ningún otro capitán argentino logró semejante continuidad en la máxima competencia.

Messi llegará, además, con la posibilidad de protagonizar otro hecho reservado para muy pocos. En caso de una victoria, Argentina será bicampeona mundial y el rosarino recibirá la Copa por segunda edición consecutiva como capitán.

La definición aparece como otro capítulo central de una carrera repleta de marcas. A sus 39 años y en su sexto Mundial, Messi conducirá a la Selección en una nueva búsqueda de gloria, esta vez ante el país en el que construyó buena parte de su historia futbolística.