Lionel Messi sorprendió a los atletas argentinos que participan de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con un mensaje de apoyo difundido por la organización. El capitán de la Selección felicitó a quienes ya consiguieron medallas y alentó a los deportistas que todavía tienen competencias por delante.

“Quería mandarles un saludo grande a todos los participantes de los Juegos Suramericanos. Sé que muchos ya compitieron. Quiero felicitar a los que ya lo hicieron y ganaron medallas”, expresó Messi en el video.

El rosarino también se dirigió a quienes aún no tuvieron acción:

“Desearles mucha suerte a los que no lo hicieron o lo están por hacer ahora. Desearles todo lo mejor, mandarles un abrazo grande y que estén bien”.

El gesto llegó un día después de una nueva consagración con Inter Miami. Messi marcó y dio una asistencia en el triunfo 2-0 sobre Cruz Azul por la Campeones Cup, resultado que le dio otro título al club estadounidense y significó su gol número 100 con la camiseta rosa.

Messi, cerca de su despedida de la Selección

El saludo aparece en un momento especial de su carrera. Messi anunció recientemente su retiro de la Selección Argentina y tendrá su última presentación el 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental.

La despedida fue confirmada por la AFA y formará parte de la próxima fecha FIFA. Será el cierre de una etapa de más de dos décadas con la Albiceleste, con la que conquistó, entre otros títulos, el Mundial de Qatar 2022.

Argentina pelea arriba en el medallero

El mensaje del 10 encontró a la delegación nacional en plena competencia. Tras cuatro jornadas, Argentina acumulaba 88 medallas: 29 de oro, 23 de plata y 36 de bronce.

Ese rendimiento mantiene al país en el segundo puesto del medallero, detrás de Brasil, que llegó a 104 preseas. Los Juegos se desarrollan en Santa Fe, Rosario y Rafaela y reúnen a deportistas de 15 países.

El homenaje de Santa Fe

La figura de Messi también quedó vinculada a la sede del torneo. Antes del inicio de los Juegos, el Concejo Municipal aprobó que la Costanera Este de Santa Fe lleve su nombre como reconocimiento a su trayectoria.

Mientras la competencia continúa sumando finales y medallas, el mensaje del capitán aportó un respaldo simbólico para los atletas argentinos a pocas semanas de su despedida definitiva de la Selección.