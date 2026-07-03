Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol mundial. El capitán de la Selección argentina abrió el marcador frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 y llegó a los 20 goles en Copas del Mundo, ampliando su ventaja como el máximo goleador histórico del certamen.

El tanto llegó a los 28 minutos del primer tiempo y tuvo el sello característico del rosarino. Tras un preciso pelotazo de Lisandro Martínez, Messi controló el balón dentro del área con una maniobra de enorme calidad y, en el mismo movimiento, sacó un potente remate que venció al arquero Vozinha para establecer el 1-0.

Con esta nueva conquista, el capitán argentino continúa agrandando una marca que ya lo ubica en lo más alto de la historia de los Mundiales.

El gol frente a Cabo Verde también reafirma el extraordinario presente del rosarino en el Mundial 2026. Después de un hat-trick frente a Argelia, un doblete ante Austria y otro tanto contra Jordania, Messi volvió a aparecer en un partido de eliminación directa para darle la ventaja a la Albiceleste.

A sus 39 años, el capitán sigue rompiendo récords y ampliando un legado que parece no tener límites. Cada vez que convierte, la distancia con sus perseguidores se hace mayor y su nombre continúa consolidándose como el del máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo.

Así quedó la tabla de máximos goleadores de la Copa del Mundo

Lionel Messi (Argentina): 20 goles

Kylian Mbappé (Francia): 18

Miroslav Klose (Alemania): 16

Ronaldo (Brasil): 15

Gerd Müller (Alemania): 14

Just Fontaine (Francia): 13

Harry Kane (Inglaterra): 13

Pelé (Brasil): 12

Sándor Kocsis (Hungría): 11

Jürgen Klinsmann (Alemania): 11

Cristiano Ronaldo (Portugal): 11