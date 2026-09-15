Te la dejo con un enfoque deportivo bien periodístico, poniendo el acento en que Messi volvió a aparecer entre los nombres fuertes para el premio y en quiénes son sus principales competidores. La información está actualizada al 15 de septiembre de 2026. (Todo Noticias)

TAPA:

SEO

REDES:

BAJADA: La revista francesa L’Équipe incluyó al argentino entre las principales figuras de la carrera por el premio. Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé también aparecen entre los candidatos destacados.

Messi, otra vez en la pelea

Lionel Messi volvió a aparecer entre los principales candidatos a quedarse con el Balón de Oro 2026. La revista francesa L’Équipe colocó al capitán argentino junto a algunas de las grandes figuras del fútbol mundial en su portada dedicada al prestigioso premio individual.

El rosarino, que ya ganó el galardón en ocho oportunidades, busca sumar un nuevo reconocimiento a una carrera histórica. Esta vez, su candidatura se sostiene en su desempeño con el Inter Miami y en una temporada en la que volvió a ser protagonista con la camiseta argentina.

La presencia de Messi entre los favoritos adquiere todavía más relevancia porque la competencia de este año aparece particularmente abierta y no existe un candidato que se haya despegado con claridad del resto.

Los grandes rivales del argentino

Junto a Messi, L’Équipe destacó a Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé como algunos de los nombres que pelean por quedarse con el premio. (Todo Noticias)

Kane llega como uno de los principales aspirantes después de una temporada extraordinaria con el Bayern Múnich y un destacado rendimiento con Inglaterra. De hecho, distintos rankings lo ubican actualmente como uno de los favoritos para quedarse con el trofeo. (Diario AS)

Lamine Yamal también aparece en la discusión luego de una temporada sobresaliente con Barcelona y de su protagonismo en la selección española, campeona del mundo.

Mbappé, por su parte, llega con un enorme registro goleador y fue una de las grandes figuras del Mundial 2026, aunque no consiguió títulos importantes durante la temporada.

Dembélé es otro de los nombres fuertes de la lista. El delantero francés fue el ganador del Balón de Oro anterior y buscará repetir el logro.

Cuándo se entrega el Balón de Oro

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se realizará en Londres y está prevista para el 26 de octubre. Messi forma parte de la lista de 30 nominados y buscará convertirse nuevamente en el ganador del premio que ya obtuvo ocho veces. (Folha de S.Paulo)

La definición se dará en medio de una de las carreras más parejas de los últimos años. Con varios futbolistas que acumularon títulos, goles y actuaciones destacadas, el argentino vuelve a meterse en la conversación por uno de los premios más importantes de su carrera.