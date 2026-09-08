Lionel Messi vuelve a estar en el radar del Balón de Oro. El argentino aparece entre los posibles candidatos para la edición 2026 del prestigioso premio que entrega France Football, aunque todavía no forma parte de una lista definitiva de nominados.

A sus 39 años, el capitán de Inter Miami mantiene su lugar entre las grandes figuras consideradas para el reconocimiento individual más importante del fútbol mundial. Su rendimiento durante la temporada y sus números vuelven a ponerlo en carrera frente a una nueva generación de estrellas.

Messi es, además, el máximo ganador histórico del Balón de Oro, con ocho conquistas, por lo que una nueva candidatura podría permitirle volver a competir por un premio que marcó buena parte de su carrera.

Una lista preliminar con grandes figuras

La nómina de posibles candidatos también incluye a algunas de las principales figuras del fútbol internacional. Entre los nombres mencionados aparecen Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham, Vinícius Jr., Harry Kane y Lamine Yamal.

La presencia de Messi vuelve a generar expectativa entre los argentinos, que esperan conocer si finalmente el rosarino queda incluido en la lista oficial que disputará el premio.

El reconocimiento contempla el rendimiento de los futbolistas durante la temporada 2025/26 y toma en cuenta tanto las actuaciones individuales como los logros obtenidos con sus equipos.

Dibu Martínez también aparece

Otro argentino que aparece en las listas preliminares es Emiliano “Dibu” Martínez, quien podría competir por el Trofeo Yashin, destinado a distinguir al mejor arquero del mundo.

El arquero de Aston Villa y de la Selección argentina vuelve así a quedar vinculado con uno de los principales premios que se entregan durante la ceremonia del Balón de Oro.

Cuándo se conocerán los nominados

La expectativa ahora está puesta en el anuncio oficial de France Football, que dará a conocer quiénes serán finalmente los futbolistas nominados en cada categoría.

La ceremonia del Balón de Oro 2026 está prevista para el 26 de octubre en Londres. Allí se conocerá al ganador del premio y si Messi consigue volver a competir por el galardón que ya conquistó ocho veces.