Lionel Messi volvió a ser titular y tuvo una actuación brillante en el debut del Inter Miami en la Leagues Cup 2026. El equipo estadounidense derrotó 4-2 a Atlético San Luis en el Nu Stadium y tuvo al capitán argentino como la gran figura del encuentro, con dos goles y una asistencia en el primer tiempo.

El conjunto mexicano comenzó mejor y golpeó rápidamente. A los 4 minutos, David Rodríguez apareció para marcar el 1-0 y poner en ventaja a Atlético San Luis.

La respuesta del Inter Miami llegó apenas siete minutos después. A los 11 minutos, Messi apareció para marcar el empate y comenzar a cambiar el rumbo del partido.

Poco después, el VAR anuló un gol de Daniel Pinter por posición adelantada. Sin embargo, el conjunto estadounidense no bajó la intensidad y consiguió dar vuelta el marcador con un tanto de Telasco Segovia.

Messi volvió a aparecer antes del descanso para marcar su segundo gol de la noche y ampliar la ventaja. Y cuando parecía que el primer tiempo estaba terminado, el argentino volvió a ser protagonista: asistió a Micael para el 4-1 parcial.

Atlético San Luis descontó, pero no alcanzó

El conjunto mexicano salió decidido a buscar la remontada en el segundo tiempo y consiguió descontar rápidamente.

A través de Rafa Llorente, Atlético San Luis marcó el 2-4 y volvió a meterse en partido. Sin embargo, el Inter Miami logró sostener la diferencia y terminó quedándose con una importante victoria en su estreno en la competencia.

Con el resultado, el equipo de Messi comenzó la Leagues Cup con tres puntos y ahora deberá afrontar dos partidos más para definir su clasificación.

Cuándo vuelve a jugar Messi

El próximo desafío del Inter Miami será ante Rayados de Monterrey, este sábado desde las 21, hora argentina.

Luego, el conjunto estadounidense cerrará su participación en la fase de grupos el miércoles, a las 20.30, frente a León.

Los cuatro mejores equipos de la MLS avanzarán a los cuartos de final de la competencia.