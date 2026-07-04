Lionel Messi protagonizó un momento particular tras el partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, disputado en Atlanta, luego de la victoria del conjunto dirigido por Lionel Scaloni por 3-2.

Una vez finalizado el encuentro, el capitán argentino pasó por la zona mixta del estadio, donde fue abordado por futbolistas del seleccionado africano que lo esperaban para pedirle fotografías y llevarse un recuerdo del astro rosarino.

Messi accedió a las solicitudes y se fotografió con distintos jugadores de Cabo Verde, en un breve intercambio que se dio en medio del post partido, tras una clasificación exigida para el conjunto argentino.

En ese contexto, el delantero argentino dejó una frase en tono distendido mientras firmaba y posaba para las imágenes. “Me pidieron la camiseta, todo... Adentro de la cancha me cagan a patadas, ja”, expresó entre risas.

El atacante tuvo una actuación determinante en el encuentro, al abrir el marcador y participar en otras acciones de gol de la Selección Argentina, que consiguió avanzar a los octavos de final del torneo.

Además del momento con los jugadores rivales, Messi analizó el desarrollo del partido y destacó la importancia de la pelota parada en el resultado, en un duelo donde Cabo Verde logró complicar durante varios pasajes del juego.

El seleccionado argentino continúa su camino en el Mundial 2026 y enfrentará a Egipto en los octavos de final, tras el triunfo en una serie de eliminación directa que mantuvo la paridad hasta los minutos finales.