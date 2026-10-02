Lionel Messi llegó este viernes 2 de octubre a la Argentina para preparar su despedida de la Selección, prevista para el próximo martes frente a Benín en el estadio Monumental. Sin embargo, en medio de su agenda deportiva, el capitán también encontró tiempo para seguir de cerca a su nueva adquisición en el fútbol español: el Club Deportivo Eldense.

El futbolista del Inter Miami compartió en sus redes sociales una imagen del encuentro en el que el Eldense se impuso por 4-1 frente al Real Oviedo, por la octava fecha de la Segunda División de España. La publicación estuvo acompañada por un breve mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: "Aúpa Deportivo", una expresión utilizada por los hinchas para alentar al equipo.

Messi se mostró en redes sociales apoyando al nuevo club de su propiedad.

El gesto tuvo un significado especial, ya que se produjo apenas unos días después de que se anunciara oficialmente la adquisición del club español por parte del rosarino. De esta manera, Messi comenzó a mostrar públicamente su vínculo con la institución, en una nueva etapa de su carrera vinculada con la gestión deportiva.

Messi y su nueva faceta como propietario de clubes

El Deportivo Eldense confirmó el pasado 1 de octubre la incorporación del capitán argentino como nuevo propietario de la institución, fundada en 1921 y con más de un siglo de historia en el fútbol español.

A través de un comunicado oficial, el club explicó que la llegada de Messi forma parte de un proyecto a largo plazo que busca impulsar el crecimiento deportivo, institucional y social de la entidad.

No obstante, la operación todavía se encuentra pendiente de la autorización del Consejo Superior de Deportes de España, tal como establece la legislación deportiva de ese país.

La adquisición del Eldense se suma a otras iniciativas empresariales del argentino en el mundo del fútbol. Entre ellas se encuentran el proyecto Leones de Rosario, su alianza con Luis Suárez en el Deportivo LSM de Uruguay y la compra de la UE Cornellà, concretada en abril.

Además, el contrato que mantiene con Inter Miami contempla la posibilidad de convertirse en accionista minoritario de la franquicia estadounidense una vez que finalice su carrera como futbolista profesional.

Con estas operaciones, Messi continúa ampliando su participación empresarial en el deporte y comienza a desarrollar proyectos vinculados con su futuro después del retiro.

Messi se prepara para su despedida de la Selección Argentina

Mientras avanza con sus proyectos empresariales, el capitán argentino se prepara para afrontar una semana especial con la camiseta albiceleste.

El futbolista llegó este viernes al país acompañado por su familia para sumarse a la concentración del equipo dirigido por Lionel Scaloni, que tiene previsto enfrentar a Burkina Faso este sábado 3 de octubre, desde las 21, en el estadio Monumental.

Posteriormente, la Selección Argentina cerrará la fecha FIFA el martes 6 de octubre frente a Benín, también en el estadio de River Plate.

Este último encuentro está anunciado como la despedida oficial de Messi de la Selección Argentina y contará con un marco especial para homenajear al capitán, que se prepara para cerrar una etapa histórica con la camiseta nacional.