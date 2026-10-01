Lionel Messi continúa ampliando sus negocios fuera de las canchas y sumó una nueva inversión en el fútbol europeo. Este jueves 1 de octubre, el CD Eldense, equipo que compite en la Segunda División de España, confirmó que el capitán de la Selección Argentina adquirió la institución y se convirtió en su nuevo propietario.

La noticia fue comunicada oficialmente por el club español, que destacó que la incorporación del rosarino representa el comienzo de una nueva etapa en sus más de cien años de historia. Sin embargo, la operación todavía debe recibir la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD), de acuerdo con lo establecido en la legislación española.

La llegada del ocho veces ganador del Balón de Oro forma parte de un proyecto que busca fortalecer al Eldense tanto en lo deportivo como en lo institucional y social. La intención es consolidar al equipo dentro del fútbol profesional español y generar nuevas oportunidades de crecimiento a largo plazo.

El conjunto, fundado en 1921 y ubicado en la ciudad de Elda, en Alicante, atraviesa un presente complicado. Actualmente ocupa el puesto 19 de la Segunda División, con cinco puntos en siete partidos, y se encuentra en zona de descenso.

El Eldense había conseguido un histórico ascenso en 2023, después de seis décadas sin disputar la segunda categoría del fútbol español. Posteriormente descendió, aunque logró regresar para la temporada 2026/2027 tras finalizar como líder de su grupo en la Primera Federación.

Los otros clubes vinculados a Lionel Messi

La compra del Eldense no es la primera incursión de Messi en el mundo empresarial del fútbol. El delantero de 39 años ya tiene participación en distintos proyectos deportivos de Argentina, Uruguay, Estados Unidos y España.

Uno de ellos es el Deportivo LSM, institución uruguaya que comparte con su amigo y excompañero Luis Suárez. También está vinculado al Leones FC de Rosario, un club administrado por su entorno familiar y presidido por su hermano Matías Messi.

En España, el rosarino había concretado en abril de este año la adquisición del UE Cornellà, institución catalana que compite en la quinta categoría del fútbol de ese país.

A estos proyectos se suma su vínculo con el Inter Miami, donde continúa desarrollando su carrera profesional y cuenta con un acuerdo que contempla su participación accionaria.

Con esta nueva adquisición, Messi profundiza su presencia en el negocio del fútbol y continúa construyendo una estructura empresarial que le permitirá mantener su participación en el deporte más allá de su carrera como jugador.