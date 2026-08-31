Messi confirmó que se retira de la Selección: "Fue una decisión que dolió"

Lionel Messi tomó la decisión de cerrar su ciclo con la camiseta argentina tras un período de profunda reflexión posterior a la última final disputada. El capitán entendió que era el momento indicado para dar este paso de costado, asegurando que entregó absolutamente todo en cada etapa con el conjunto nacional para darle alegrías al país y dejar a los hinchas orgullosos.

En relación con los motivos de su postura, el atacante expresó: "Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección… Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol".

El futbolista también remarcó el desgaste de los años y la necesidad de dar espacio a las nuevas generaciones que vienen pidiendo pista en el equipo. Al referirse a ese recambio generacional, sostuvo: "Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar".

Por otra parte, el astro rosarino dedicó palabras de reconocimiento al público por el respaldo brindado a lo largo de 20 años de trayectoria internacional. Sobre ese vínculo con los hinchas, declaró: "Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)".

El delantero tampoco dejó de lado el acompañamiento de sus seres queridos y de todas las personas con las que compartió vestuario durante este largo camino. En ese aspecto, manifestó: "Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos". En esa misma línea, el atacante valoró los logros alcanzados colectivamente y la emoción de haber defendido los colores patrios.

Al respecto, remarcó: "Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!".

Finalmente, el jugador explicó la fecha de elaboración de su mensaje y cómo los hechos familiares recientes ratificaron su postura definitiva. Sobre este punto, aclaró: "Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes".