Lionel Messi marcó el tercer gol de Argentina ante Benín y coronó con una conquista su última presentación con la camiseta de la Selección argentina. El capitán convirtió de penal a los 71 minutos y desató la celebración de los más de 80.000 hinchas presentes en el estadio Monumental.

La jugada nació después de una infracción sobre Agustín Giay dentro del área. El árbitro sancionó penal y Messi tomó la pelota para hacerse cargo de una de las últimas oportunidades de su carrera con la Albiceleste.

El gol que esperaba todo el Monumental

Después de los goles de Nicolás Otamendi y Nico Paz, el público aguardaba por el momento que podía transformar la despedida en una noche todavía más especial: el gol del 10.

Messi se paró frente al arquero Marcel Dandjinou, acomodó la pelota y ejecutó el penal con precisión para establecer el 3-0. Inmediatamente, sus compañeros se acercaron para abrazarlo y formar una ronda alrededor del capitán.

La escena también se trasladó a las tribunas. El Monumental explotó en una ovación mientras los hinchas coreaban el apellido del futbolista, consciente de que estaban presenciando uno de sus últimos festejos con la camiseta argentina.

Una despedida a la altura del capitán

El tanto tuvo un significado especial porque llegó en el último partido de Messi con la Selección argentina en el país. La jornada comenzó con una recepción multitudinaria, homenajes y una enorme expectativa alrededor del rosarino.

Messi llegó a esta despedida como máximo goleador histórico de la Selección y como protagonista de la etapa más exitosa del combinado nacional, con la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Su gol ante Benín sumó una última imagen a una historia que comenzó hace más de dos décadas y que tuvo su capítulo final en el Monumental, frente a su gente.