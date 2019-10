Messi convirtió un gol para el triunfo de Barcelona

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El astro Lionel Messi convirtió hoy un gol para el triunfo como visitante de Barcelona de España ante Slavia Praga de República Checa por 2 a 1, en el partido correspondiente a la tercera fecha del grupo F de la Liga de Campeones de Europa.



Messi señaló su primera conquista en la presente edición y abrió el marcador a los tres minutos de juego con la asistencia del brasileño Arthur. El defensor checo Jan Boril (ST 5m) marcó el empate transitorio y el nigeriano Peter Olayinka (ST 12m, en contra) puso en ventaja otra vez a los catalanes.



El crack rosarino acumula 15 temporadas consecutivas con goles en Liga de Campeones y el equipo checo se transformó en el número 33 entre los que sufrieron sus conquistas.



Barcelona se asentó en la primera posición con siete unidades, mientras que los checos quedaron últimos con un punto.



En tanto, el delantero Lautaro Martínez aportó un gol para la victoria de Inter de Italia, en San Siro, ante Borussia Dortmund de Alemania por 2 a 0. El volante italiano Andrea Candreva amplió la ventaja.



El ex Racing Club, quien señaló el segundo tanto en su primera temporada en el máximo certamen a nivel de clubes europeos, falló un tiro penal a falta de siete minutos. Su remate fue atajado por el suizo Roman Burki.



Los dirigidos por Antonio Conte recuperaron terreno en el grupo F y están segundos, junto con los alemanes, con cuatro puntos.



Liverpool de Inglaterra, defensor del título, goleó como visitante a Genk de Bélgica por 4 a 1 en el grupo E, mientras que Napoli de Italia retuvo el liderazgo con la victoria ante Salzburgo en Austria por 3 a 2.



Más resultados:



Grupo G: Benfica de Portugal (Franco Cervi) 2-Lyon de Francia 1; Leipzig de Alemania 2-Zenit de Rusia (Sebastián Driussi) 1.



Grupo H: Ajax de Holanda (Nicolás Tagliafico y Lisandro Martínez) 0-Chelsea de Inglaterra 1; Lille de Francia 1-Valencia de España (Ezequiel Garay) 1.



El martes jugaron:



Grupo A: Galatasaray de Turquía 0-Real Madrid de España 1 y Brujas de Bélgica 0-PSG de Francia 5.



Grupo B: Olympiacos de Grecia 2-Bayern Munich de Alemania 3; Tottenham de Inglaterra 5-Estrella Roja de Serbia 0.



Grupo C: Shakhtar de Ucrania 2-Dynamo Zagreb de Croacia 2 y Manchester City de Inglaterra 5-Atalanta de Italia 0.



Grupo D: Atlético de Madrid de España 1-Bayer Leverkusen de Alemania 0 y Juventus de Italia 2-Lokomotiv Moscú de Rusia 1.



Los partidos de fase de grupos de la Liga de Campeones continuarán el 5 y 6 de noviembre. La final se jugará el 30 de mayo de 2020 en Estambul, Turquía.







Posiciones:



Grupo A: PSG 9 puntos; Real Madrid 4; Brujas 2; y Galatasaray 1.



Grupo B: Bayern Münich 9; Tottenham 4; Estrella Roja 3; Olympiacos 1.



Grupo C: Manchester City 9; Dinamo Zagreb y Shakhtar 4; Atalanta 0.



Grupo D: Juventus y Atlético de Madrid 7; Lokomotiv 3; Bayer Leverkusen 0.



Grupo E: Napoli 7; Liverpool 6; Salzburgo 3; Genk 1.



Grupo F: Barcelona 7; Borussia Dortmund e Inter 4 y Slavia Praga 1.



Grupo G: Leipzig 6; Zenit y Lyon 4; Benfica 3.



Grupo H: Ajax y Chelsea 6; Valencia 4; Lille 1.