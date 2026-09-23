Lionel Messi confirmó la segunda edición de la Messi Cup, el torneo internacional Sub 16 que reunirá a 16 clubes de nueve países en Miami. La competencia se disputará entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre y tendrá tres representantes argentinos: Boca, River y Newell’s.

La nueva edición duplicará la cantidad de participantes respecto del torneo inaugural de 2025. Boca hará su debut, mientras que River y Newell’s regresarán después de haber formado parte de la primera edición.

River defenderá el título

El Millonario llegará como campeón vigente. En diciembre de 2025, River derrotó 2-0 al Atlético de Madrid en la final disputada en el estadio de Inter Miami y se quedó con el primer título de la competencia.

Newell’s también participó del certamen inaugural, aunque no pudo avanzar de la fase de grupos. Para Boca, en cambio, será la primera experiencia en el torneo juvenil impulsado por Messi.

Un torneo con 16 clubes

La segunda edición contará con algunas de las principales academias del fútbol internacional. Además de los tres equipos argentinos, participarán Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Inter de Milán, Ajax, Benfica, Flamengo, Palmeiras, Inter Miami, Independiente del Valle y UE Cornellà. Este último club tiene un vínculo particular con Messi, ya que el argentino se convirtió recientemente en propietario de la institución catalana.

El formato también tendrá modificaciones. Los 16 equipos serán distribuidos en cuatro grupos de cuatro integrantes y cada club disputará al menos tres encuentros. Luego comenzarán los playoffs para definir las posiciones finales y al campeón.

En total, durante los ocho días de competencia se disputarán 48 partidos. El objetivo del certamen es reunir a jóvenes talentos de distintas partes del mundo y ofrecerles una experiencia de competencia internacional en una etapa formativa.

Messi destacó el crecimiento de la competencia y señaló que la intención es reunir a jugadores de grandes clubes para que puedan competir, compartir experiencias y disfrutar del fútbol. El calendario detallado y otros aspectos de la organización serán comunicados próximamente.