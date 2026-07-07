Messi, De Paul y el Dibu visitaron a los niños internados del Marcial Quiroga

En el Hospital Marcial Quiroga los pacientes de los servicios de Pediatría y Quemados vivieron un encuentro cercano con Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Emiliano Martínez. Los referentes del seleccionado nacional aprovecharon el marco del Mundial 2026 para recorrer las salas y compartir un momento de distracción con los más pequeños.

Durante la jornada los deportistas entregaron abrazos y se tomaron fotografías con los niños transformando la internación en una experiencia vinculada a la ilusión y el asombro.

La iniciativa fue coordinada por CUVHONI una organización no gubernamental que celebra su primer aniversario de colaboración con la institución sanitaria de San Juan. Este grupo de voluntarias trabaja diariamente para ofrecer contención afectiva y asistencia material a las familias que atraviesan procesos de salud complejos. Entre los elementos que distribuyen habitualmente se encuentran artículos de higiene, pañales, juguetes y libros obtenidos a través de donaciones de la comunidad.

El objetivo central de la actividad consistió en reforzar la humanización de la atención médica mediante espacios que prioricen el bienestar emocional de los internados. La presencia de los campeones del mundo permitió que las habitaciones se cargaran de esperanza mientras el torneo de fútbol se disputa actualmente.

Esta tarea solidaria de acompañamiento se realiza desde hace un año en los pabellones especializados buscando que cada gesto se convierta en un aporte positivo para la recuperación de los pacientes.