Messi, de renunciar a la Selección a la posibilidad de ser bicampeón

El MetLife Stadium de Nueva Jersey unirá para siempre dos momentos opuestos en la trayectoria de Lionel Messi. En este mismo césped donde se definirá la Copa del Mundo frente a España, el futbolista argentino vivió una de sus jornadas más complejas hace 10 años, cuando decidió alejarse de la Selección Argentina tras caer por penales frente a Chile en el partido decisivo de la Copa América Centenario.

Aquella noche de 2016, luego de errar el primer penal de la serie y encadenar la tercera final consecutiva perdida con el seleccionado, el jugador sorprendió a todos al manifestar que "ya está, se terminó para mí la Selección. Ya son cuatro finales, no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba, no se me dio, pero creo que ya está". La determinación impactó en un contexto donde el plantel, que incluía a futbolistas como Gonzalo Higuaín, Sergio Agüero o Javier Mascherano, convivía con severos cuestionamientos por la falta de campeonatos.

La postura inicial quedó sin efecto 47 días después debido a las peticiones del público y del entorno futbolístico. El regreso a la actividad oficial se concretó en las Eliminatorias para Rusia 2018 con un triunfo ante Uruguay, seguido por tres goles frente a Ecuador que garantizaron el pasaje al certamen mundialista.

Posteriormente, bajo la conducción técnica de Lionel Scaloni, el representativo nacional ingresó en una etapa sumamente ganadora. El proceso cosechó la Copa América 2021, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, logros que transformaron el vínculo de la gente con el plantel.

La relación con el estadio estadounidense también sumó capítulos positivos en la Copa América 2024, cuando la Albiceleste superó a Chile en la instancia de grupos y a Canadá en las semifinales. Ahora, consolidado como líder, campeón del mundo y bicampeón continental, el capitán buscará revalidar el título obtenido en Qatar en el mismo sitio donde una vez pensó que su historia con la camiseta nacional había concluido.