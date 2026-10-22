Lionel Messi protagonizó este jueves 22 de octubre un multitudinario encuentro en Oviedo, España, donde reunió a más de 6.000 personas y compartió un mensaje especial dirigido a los jóvenes. El campeón del mundo habló sobre la importancia de disfrutar cada etapa de la vida, superar las dificultades y aprender de las derrotas, en una jornada marcada por la emoción y el cariño de sus seguidores.

La actividad se desarrolló en el Palacio de los Deportes de Oviedo, en el marco del programa educativo "Toma la Palabra", impulsado por la Fundación Princesa de Asturias. Entre los asistentes participaron más de 1.500 estudiantes de unos 40 establecimientos educativos de Asturias, quienes tuvieron la oportunidad de escuchar al futbolista argentino.

Durante su presentación, Messi agradeció las muestras de afecto recibidas en España, país donde desarrolló gran parte de su carrera profesional. "Ver que me siguen teniendo este cariño en España es una felicidad enorme. Es un orgullo estar aquí con ustedes", expresó ante un estadio colmado.

El mensaje de Messi sobre las derrotas y el éxito

Uno de los momentos más destacados del encuentro llegó cuando el rosarino reflexionó sobre la importancia de valorar el esfuerzo más allá de los resultados. Frente a cientos de jóvenes, remarcó que alcanzar los objetivos requiere sacrificio, constancia y capacidad para enfrentar las frustraciones.

"Hay que disfrutar mucho más del proceso, porque llegar a una final es complicado y ganar aún más", sostuvo el futbolista, quien destacó que las experiencias vividas durante el camino tienen tanto valor como los logros alcanzados.

En esa misma línea, dejó una reflexión sobre los momentos difíciles que atravesó durante su trayectoria deportiva. "De las derrotas también se sacan cosas muy positivas, hay que aprender de ellas", afirmó.

El argentino también recordó sus comienzos en el fútbol y resaltó la importancia de mantener la pasión por el deporte desde la infancia. Además, hizo hincapié en que los chicos deben disfrutar de jugar sin sentir una presión excesiva por ganar.

La emoción de los hinchas que esperaron durante horas

La presencia de Messi despertó una enorme expectativa en Oviedo. Desde varias horas antes del evento, cientos de simpatizantes se acercaron al Palacio de los Deportes con camisetas argentinas, banderas y carteles dedicados al campeón del mundo.

Entre los presentes también había seguidores del Real Madrid, histórico rival del Barcelona, club en el que Messi construyó buena parte de su trayectoria. Sin embargo, las rivalidades deportivas quedaron de lado ante la posibilidad de conocer personalmente al futbolista.

Uno de los momentos más emotivos estuvo protagonizado por Matías Zucherino, un niño de ocho años que llevó un cartel realizado por él mismo con una dedicatoria especial: "Por papá amo Argentina, por vos el fútbol".

También se destacó la presencia de Siro Durán, un argentino que esperó más de tres horas para intentar conseguir un autógrafo en su bandera. "Messi lo es todo, simboliza la necesidad de no rendirse", expresó.

La jornada formó parte de las actividades organizadas por la Fundación Princesa de Asturias, que distinguió a Messi con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. El reconocimiento destaca tanto su trayectoria futbolística como los valores que representa dentro y fuera de las canchas.