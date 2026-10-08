Messi, Del Potro, Colapinto y más, los invitados a la despedida de Carlos Tévez

El exfutbolista Carlos Tevez recibió la aprobación del presidente xeneize Juan Román Riquelme para realizar su esperado partido de despedida en la Bombonera a fin de año. La iniciativa concretará la idea que el delantero tenía desde su retiro profesional en 2022, utilizando el estadio de Boca Juniors una vez concluidas las competencias de la temporada.

Aunque resta confirmar el día exacto, la jornada tentativa para la gran fiesta es el domingo 20 de diciembre, justo antes de la Navidad. El calendario depende del equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena, que pelea el Clausura, la Copa Argentina con semifinales ante Banfield y posible final el 2 de diciembre, y la Copa Sudamericana con semifinales ante Vasco da Gama y final el 21 de noviembre en Barranquilla.

La actividad oficial nacional finalizará el sábado 19 de diciembre con el Trofeo de Campeones en Córdoba, donde Boca podría enfrentar a Belgrano si gana el torneo local. Con esta programación a fin de año, el atacante busca distanciar su tributo de las elecciones del club para evitar especulaciones políticas sobre una posible candidatura opositora hacia fines de 2027.

El gran atractivo del evento será reunir en un mismo equipo a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo para enfrentar al Boca campeón del mundo de 2003 dirigido por Carlos Bianchi que venció al Milan por penales. Sería un hecho histórico sin precedentes, ya que los astros solo jugaron en contra en clubes, dos amistosos de selección en Ginebra e Inglaterra, y el duelo de Riyadh Season en 2023 entre PSG y las estrellas saudíes.

Respecto al astro portugués, el exjugador declaró convencido que "A Cristiano lo voy a buscar yo" para asegurar su presencia en la cancha. El calendario favorece el encuentro, dado que el argentino cerró su ciclo en la selección y disputará la final de la MLS con Inter Miami el 18 de diciembre, mientras que el luso terminará su año con Al Nassr el 14 de diciembre y reanudará su competencia oficial en febrero de 2027.

Entre las glorias boquenses convocadas destacan Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto, Pato Abbondanzieri, Sebastián Battaglia, Pedro Iarley, Flaco Schiavi, Nicolás Burdisso, Wanchope Ábila, Daniel Osvaldo, Daniele De Rossi, Edwin Cardona, Leandro Paredes y el propio Juan Román Riquelme. También se sumarán deportistas identificados con la institución como el extenista Juan Martín del Potro y el piloto Franco Colapinto.

De la selección argentina figurarán invitados de la talla de Kun Agüero, Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Fernando Gago, Gabriel Heinze, Ángel Di María, Kily González, Maxi Rodríguez y Pocho Lavezzi. En tanto, del ámbito internacional participarán Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo, Giorgio Chiellini, Patrice Evra, Paul Pogba, Edwin van der Sar, Park Ji-Sung, Rio Ferdinand, Paul Scholes y Wayne Rooney.

La intención del homenajeado es sumar un picado en Fuerte Apache para extender los festejos durante todo el fin de semana, manteniendo un recuerdo permanente para Diego Armando Maradona y su padre Segundo. La transmisión oficial estará a cargo de la señal ESPN, donde el protagonista trabajó como comentarista durante la última Copa del Mundo.

La jornada no se limitará al encuentro futbolístico de dos tiempos reducidos, sino que incluirá shows musicales en vivo con artistas de la talla de La Mona Jiménez, Pablo Lescano y Ulises Bueno. Bajo el lema "De alcanza pelotas a leyenda", la fiesta promete convertirse en un espectáculo inolvidable para todos los hinchas xeneizes.