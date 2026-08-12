La muerte de Jorge Messi, a los 68 años, golpeó profundamente a Lionel Messi, quien este miércoles publicó una carta abierta para despedir a su padre y expresar el dolor por la pérdida de una de las personas más importantes de su vida.

“No sé qué voy a hacer sin vos”, escribió el astro argentino en su mensaje, en el que también dejó una frase que generó preocupación entre sus seguidores: “No sé cómo seguir”.

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La expresión rápidamente fue interpretada como una posible señal sobre su futuro deportivo, aunque Messi no anunció su retiro ni confirmó que vaya a abandonar el fútbol.

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El mensaje tuvo una fuerte repercusión en medios internacionales, que pusieron el foco precisamente en la incertidumbre planteada por el futbolista tras la muerte de su padre.

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Diarios y portales como The Guardian, BBC, Miami Herald, El País, L'Equipe y La Gazzetta dello Sport reflejaron la confesión del argentino y destacaron las dudas que atraviesa sobre su continuidad profesional.

Jorge Messi fue una figura central en la carrera de Lionel desde sus comienzos y lo acompañó durante gran parte de su recorrido hasta convertirse en uno de los futbolistas más importantes de la historia.

Ahora, atravesado por el duelo, el capitán argentino enfrenta una etapa personal especialmente difícil. Su frase sobre no saber cómo seguir dejó abierta una incógnita que, por el momento, no tiene una respuesta definitiva sobre su futuro en las canchas.