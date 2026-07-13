Lionel Messi ya tiene la mirada puesta en Inglaterra. A pocas horas de disputar una nueva semifinal del Mundial 2026, el capitán de la Selección argentina compartió un emotivo mensaje luego del último entrenamiento del equipo en Kansas City, la ciudad que fue base del conjunto dirigido por Lionel Scaloni durante la competencia.

“El último en Kansas City. Gracias por todo”, escribió el astro rosarino en su cuenta de Instagram junto a una serie de imágenes de la práctica que marcó la despedida de la delegación argentina de esa ciudad.

El posteo de Messi en sus redes sociales.

El plantel albiceleste cerró así una etapa importante del torneo y emprendió viaje hacia Atlanta, donde el miércoles enfrentará a Inglaterra por un lugar en la gran final del Mundial 2026.

Argentina dejó Kansas y prepara la semifinal

Luego del triunfo por 3 a 1 ante Suiza en tiempo suplementario por los cuartos de final, el cuerpo técnico priorizó la recuperación física de los futbolistas. Durante la última práctica en Kansas, Lionel Scaloni comenzó a delinear los movimientos tácticos para el encuentro ante los ingleses.

La delegación viajará este lunes por la noche hacia Atlanta, donde quedará concentrada para el partido. El martes realizará el último entrenamiento previo al choque en el Mercedes-Benz Stadium, escenario de una de las semifinales más esperadas del torneo.

Messi llega a este encuentro con un nuevo capítulo por escribir en su historia mundialista. El capitán argentino disputará su tercera semifinal de una Copa del Mundo, luego de las disputadas en Brasil 2014 y Qatar 2022.

En ambas ocasiones, la Albiceleste logró avanzar a la final. En 2014 derrotó a Países Bajos por penales tras empatar sin goles, mientras que en 2022 venció a Croacia por 3-0 con una actuación inolvidable del delantero rosarino.

Un duelo con historia

El enfrentamiento ante Inglaterra tendrá además un condimento especial por la rivalidad histórica entre ambas selecciones. Será la primera vez que Messi se mida ante el conjunto inglés en una Copa del Mundo.

Argentina llega a la semifinal luego de superar la fase de grupos y eliminar a sus rivales en las instancias decisivas, mientras que Inglaterra avanzó tras vencer 2-1 a Noruega en los cuartos de final.

El encuentro se disputará este miércoles 15 de julio desde las 16 horas de Argentina en Atlanta y definirá al segundo finalista del Mundial 2026. La otra semifinal tendrá como protagonistas a Francia y España, que se enfrentarán el martes 14 de julio desde las 16 en Dallas.