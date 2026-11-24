Lionel Messi participó en 11 votaciones vinculadas con el Balón de Oro y el Trofeo Kopa, y France Football publicó el registro completo de sus elecciones. Entre los futbolistas que integraron sus preferencias aparecen cuatro argentinos: Sergio Agüero, Ángel Di María, Javier Mascherano y Alejandro Garnacho.

El capitán de la Selección Argentina intervino entre 2011 y 2015 en la elección del Balón de Oro, cuando los capitanes de los seleccionados nacionales formaban parte del jurado. Desde 2021, comenzó a participar en las votaciones del Trofeo Kopa, que distingue al mejor futbolista joven.

Los argentinos que eligió

Sergio Agüero fue elegido por Messi en dos oportunidades, durante las ediciones de 2011 y 2012 del Balón de Oro. También aparecieron Ángel Di María y Javier Mascherano, quienes integraron su podio en 2014, mientras que Alejandro Garnacho fue seleccionado en el Trofeo Kopa 2024.

En sus cinco votaciones del premio principal, Messi eligió exclusivamente a futbolistas que compartieron equipo con él en Barcelona o en la Selección Argentina. Andrés Iniesta fue el jugador más recurrente, ya que apareció en todos sus podios y encabezó dos de ellos.

Todos los votos de Messi para el Balón de Oro

El registro publicado por France Football muestra cómo quedaron sus elecciones en cada edición:

2011: Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Sergio Agüero.

2012: Andrés Iniesta, Xavi Hernández y Sergio Agüero.

2013: Andrés Iniesta, Xavi Hernández y Neymar.

2014: Ángel Di María, Andrés Iniesta y Javier Mascherano.

2015: Luis Suárez, Neymar y Andrés Iniesta.

Una de las votaciones más significativas fue la de 2014, después de la final del Mundial de Brasil. En aquella oportunidad, Messi ubicó a Di María en el primer puesto y a Mascherano en el tercero, con un sistema que otorgaba cinco puntos al primero, tres al segundo y uno al tercero.

Las elecciones para el Trofeo Kopa

Desde 2021, Messi también participa en la elección del Trofeo Kopa, destinado a reconocer al mejor talento joven. Sus preferencias incluyeron a futbolistas que posteriormente se consolidaron en equipos importantes del fútbol europeo.

Estos fueron sus podios:

2021: Pedri, Nuno Mendes y Jude Bellingham.

2022: Gavi, Nuno Mendes y Jude Bellingham.

2023: Jamal Musiala, Pedri y Jude Bellingham.

2024: Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Alejandro Garnacho.

2025: Lamine Yamal, Désiré Doué y Pau Cubarsí.

2026: Lamine Yamal, Pau Cubarsí e Ibrahim Maza.

La elección de 2026 tuvo una incidencia decisiva en la definición entre Lamine Yamal y Pau Cubarsí. El voto de Messi resultó determinante para que Yamal se impusiera por 96 puntos contra 94.