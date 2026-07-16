La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 dejó imágenes inolvidables dentro y fuera de la cancha. Una de ellas ocurrió una vez finalizado el encuentro frente a Inglaterra, cuando Lionel Messi encontró la botella de agua que utilizaba el arquero Jordan Pickford y descubrió que contenía anotaciones con información sobre los posibles ejecutantes argentinos en una definición por penales.

El llamativo episodio se produjo mientras los futbolistas celebraban la agónica victoria por 2 a 1 conseguida gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, que revirtieron el resultado después del tanto inicial del conjunto inglés.

La botella con los apuntes para los penales

Jordan Pickford había sido una de las grandes figuras de Inglaterra durante gran parte del encuentro, con varias atajadas determinantes que sostuvieron la ventaja parcial de su equipo.

Sin embargo, la remontada argentina evitó que la semifinal llegara a una definición desde los doce pasos.

En medio de los festejos, integrantes del cuerpo de utilería de la Selección encontraron la botella que utilizaba el arquero inglés y se la mostraron a los jugadores argentinos.

Al tomarla, Messi comenzó a leer las anotaciones escritas sobre el envase, donde Pickford tenía registrados los posibles remates de los futbolistas argentinos en caso de que el pase a la final se definiera mediante penales.

La reacción del capitán fue de sorpresa y curiosidad, mientras que Enzo Fernández y Nicolás González observaron el contenido entre sonrisas y bromas junto al resto del plantel.

Las anotaciones en iglés de Pickford. (Gentileza)

Un recurso habitual entre los arqueros

Las anotaciones sobre botellas de agua se convirtieron en una herramienta frecuente entre los arqueros de alto nivel. Allí suelen registrar información sobre las preferencias de los posibles ejecutantes rivales, como el perfil de remate, el sector al que acostumbran dirigir los disparos o estadísticas recopiladas por los cuerpos técnicos.

En esta oportunidad, ese material nunca llegó a utilizarse. La reacción de Argentina en los minutos finales evitó la definición desde el punto penal y selló una nueva remontada histórica para el equipo de Lionel Scaloni.

Ahora, con el boleto asegurado para la final, la Albiceleste dejará atrás las curiosidades de la semifinal y enfocará toda su preparación en el duelo decisivo frente a España, con el objetivo de defender la corona obtenida en el Mundial de Qatar 2022.