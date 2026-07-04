Messi, Enzo, Medina y Nico González: así están los lesionados de Argentina

Tras el triunfo 3-2 ante Cabo Verde en el alargue, el desgaste físico es la principal preocupación del cuerpo técnico nacional. Facundo Medina debió salir del campo cuatro minutos antes de cumplir los 90 reglamentarios. Lionel Scaloni detalló que el defensor "terminó acalambrado" y aclaró que no se trata de una lesión de gravedad.

Enzo Fernández también lidió con calambres durante todo el tiempo suplementario debido a que el equipo no contaba con más ventanas de cambios. Aunque el volante terminó agotado, se encuentra en buenas condiciones para los próximos compromisos. Por su parte, Nicolás González sufrió una torcedura en su tobillo izquierdo tras una mala pisada a los 19 minutos del segundo tiempo, pero pudo completar el encuentro sin inconvenientes.

Lionel Messi y Alexis Mac Allister disputaron la totalidad de los minutos del último partido y finalizaron con lo último de sus energías. No obstante, ambos futbolistas están sin lesiones y apuntan a recuperarse para el cruce frente a Egipto el martes a las 13.

Debido a la fuerte tormenta en Miami, el plantel suspendió la práctica abierta del sábado y trabajó en el gimnasio del hotel. Scaloni manifestó su descontento con el calendario del torneo al afirmar que toca "ahora a descansar. No sé cómo está hecho el Mundial pero hemos tenido seis días y ahora tenemos tres y medio. Cuando más necesitás el descanso, menos tenés. Es una cosa muy difícil de entender, tendría que haber empezado de menos a más".