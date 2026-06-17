Cuando la Selección Argentina atravesaba sus momentos más incómodos en el debut frente a Argelia, apareció el hombre de siempre. Lionel Messi sacó de la galera una acción brillante y anotó un verdadero golazo para abrir el marcador en Kansas City, convirtiendo además el primer gol mundialista de la Albiceleste en Estados Unidos 2026.

A los 17 minutos, Rodrigo De Paul metió un pase vertical preciso que encontró a Messi en tres cuartos de cancha. El capitán controló, levantó la cabeza y encaró hacia el área. Cuando parecía que buscaría asociarse con algún compañero, sorprendió a todos con un potente remate desde afuera del área que dejó sin respuestas a Luca Zidane.

Sin embargo, el partido había comenzado con emociones fuertes. Apenas a los cuatro minutos, el capitán argentino había celebrado lo que parecía ser el primer tanto del encuentro. Tras recibir una asistencia de Lautaro Martínez, definió con calidad ante la salida de Luca Zidane, pero la acción fue invalidada por un correcto fuera de juego.

La respuesta de Argelia tampoco tardó en llegar. A los siete minutos, Fares Chaibi sorprendió a la defensa argentina, le ganó la espalda a Gonzalo Montiel y venció a Emiliano Martínez. Sin embargo, el festejo africano duró apenas unos segundos, ya que la jugada también fue anulada por posición adelantada.

En medio de ese trámite intenso y con algunas dificultades para controlar el juego, Argentina encontró la solución en los pies de su máxima figura.La pelota viajó con precisión hacia el arco y terminó en la red para desatar el delirio de los miles de argentinos presentes en el GEHA Field at Arrowhead Stadium. Messi corrió a festejar con sus compañeros mientras las tribunas explotaban en una ovación para el capitán.

El gol significó mucho más que una ventaja parcial. Fue el primer tanto de Argentina en el Mundial 2026 y una nueva muestra de la vigencia del rosarino, que disputa su sexta Copa del Mundo y continúa siendo determinante en los momentos más importantes. Cuando el partido exigía liderazgo y jerarquía, Messi volvió a responder. Con una definición de colección, puso a la Albiceleste en ventaja y escribió el primer capítulo goleador de Argentina en Estados Unidos 2026.