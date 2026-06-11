¿Messi está dotado? La inesperada revelación de una periodista

Durante la emisión del 11 de junio en el programa La Mañana con Moria por eltrece, la conductora consultó sobre un rumor que involucra la intimidad de Lionel Messi. La pregunta de Moria Casán fue directa al indagar "¿Será verdad, esto es un secreto a voces, que Messi es muy dotado?".

La respuesta de Nazarena Di Serio fue inmediata al asegurar "Sí. Dicen que sí porque hay un video". Ante la rapidez de la panelista para intervenir, Moria comentó "Mirá cómo sale la chiquitita". Por su parte, María Fernanda Callejón observó con asombro "¡Terrible! Vino de la pantalla corriendo hasta acá para contestar".

La situación generó risas inmediatas entre los presentes en el estudio de televisión. Moria Casán reaccionó entre risas diciendo "“Dicen que sí”. Jajaja, me muero". Federico Seeber también participó del intercambio al notar que su compañera "Se tiró de palomita" para dar la información.

Para justificar su intervención, Nazarena Di Serio explicó "No, no. La conductora preguntó y yo respondí porque tengo fuentes". La conductora elogió su actitud al señalar "Porque sos una auténtica profesional".

Finalmente, la panelista detalló el origen de sus declaraciones ante la audiencia. Según relató Di Serio, "Por supuesto. Señora, hay un video que se hizo muy viral durante el Mundial pasado donde Messi está en la cancha, usa el short bastante suelto y como que va corriendo y se ve que algo pasa. Yo no lo sé". El ida y vuelta descontracturado marcó uno de los momentos destacados de la jornada televisiva.