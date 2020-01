Messi evaluará con Setién un descanso, mientras en Ibiza aguardan por su presencia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El astro Lionel Messi evaluará con el DT de Barcelona, Quique Setién, un posible descanso de cara al choque de mañana por 16avos. de Copa del Rey ante Ibiza, de la tercera división española, mientras aguardan su presencia en la famosa isla del mar Mediterráneo.



"A nadie se le escapa quién es Messi, y a mí tampoco. Pero cuando quiera algo de él, como con cualquier otro futbolista, trataré siempre de convencerle de qué es lo mejor desde mi perspectiva. No soy un entrenador que imponga nada. Trato de convencer a los jugadores y, generalmente, me acaban haciendo caso", manifestó Setién en conferencia de prensa sobre la posibilidad de contar o no con Messi.



El flamante DT del equipo catalán tiene "una idea prevista" sobre un probable descanso para Messi.



"Primero quiero ver a los jugadores en el entrenamiento de esta tarde, para hacer un equipo competitivo y equilibrado", indicó.



Por su parte, Pablo Alfaro, entrenador de UD Ibiza, el rival de Barcelona por Copa del Rey, aseguró que su equipo "tiene mérito" en lograr que Messi vaya a la famosa isla "en invierno" y espera su presencia para que sea "una fiesta".



"A Messi lo vemos en verano en los restaurantes, en los yates y en las calas de Ibiza, pero si Quique (Setién) lo considera oportuno lo vamos a hacer venir en invierno. Y eso es un mérito", manifestó Alfaro en una entrevista con el diario AS.



"Yo soy de los que quiere que venga y, además, tiene mucho mérito traer a Messi a Ibiza en invierno. Y creo que mis jugadores lo han conseguido, si es que finalmente viene", agregó el DT en la misma nota.



El entrenador de Ibiza también elogió el juego del astro argentino e insistió en la importancia de su presencia en el estadio Municipal de Can Misses que vivirá una jornada histórica con la visita de uno de los mejores equipos de España.



"Es el mejor. Así que, juegue o no juegue, ojalá venga para disfrutarlo. Si queremos disfrutar esto como una fiesta, que esté Messi en ella", cerró Alfaro.



Barcelona visitará mañana a las 15 de Argentina a UD Ibiza, equipo de la tercera división, por los 16avos de final de la Copa del Rey y el entrenador del equipo que cuenta con el delantero argentino Diego Mendoza quien desea que Messi sea de la partida.