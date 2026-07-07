Lionel Messi volvió a fallar desde los doce pasos en el Mundial 2026. El capitán de la Selección Argentina no pudo convertir el penal que tuvo ante Egipto, en el encuentro correspondiente a los octavos de final, y registró su segundo error desde el punto penal en el certamen.

El primer penal desperdiciado había sido durante la fase de grupos frente a Austria. En aquella oportunidad, el rosarino tampoco logró convertir, aunque luego fue una de las figuras del encuentro.

Dos penales fallados en la misma Copa del Mundo

Con el remate fallado ante Egipto, Messi acumula dos penales errados en la presente edición del Mundial, una situación poco habitual para el máximo referente de la Albiceleste. El capitán se hizo cargo de la ejecución, definió fuerte cruzado abajo, donde fue Mostafa Shobeir Oufa y se la atajó.

A pesar de los dos fallos desde los doce pasos, el capitán continúa siendo uno de los jugadores más determinantes del torneo y una pieza clave en el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Messi sigue haciendo historia en el Mundial

Más allá de los dos penales fallados en la presente Copa del Mundo, Lionel Messi continúa escribiendo su nombre en la historia del fútbol. Con 20 goles, el capitán argentino se mantiene como máximo goleador histórico de los Mundiales, una marca que alcanzó durante la fase de grupos del Mundial 2026.

El rosarino llegó al torneo como uno de los máximos artilleros de la historia de la competencia y, con sus conquistas en esta edición, logró superar el récord que ostentaba el alemán Miroslav Klose, consolidándose en lo más alto de la tabla histórica.

En el Mundial 2026, Messi acumula 20 goles, pese a haber desperdiciado dos penales, el primero frente a Austria en la fase de grupos y el segundo este martes ante Egipto en los octavos de final. El capitán argentino buscará seguir ampliando su récord si la Selección avanza a los cuartos de final.